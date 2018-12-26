【Chanel】各大品牌相繼停用動物皮草　但人造皮草其實也不環保！

Chanel宣布停用真皮草，但「假皮草」為甚麼還會受抵制？ 時尚圈對於皮草製品的爭議，從上世紀80 年代至今從未停止過。1994年，以Naomi Cambell為首的五位超模就曾與PETA合作，全裸拍攝過「寧可裸露，不穿皮草」的著名公益廣告。中國明星孫儷、伊能靜等也積極參與到其中，用行動呼籲大家不要買皮草。

▼▼▼按圖放大，回顧當年全裸拍攝的「寧可裸露，不穿皮草」著名公益廣告▼▼▼

不過，今年可以說是動物保護衛士們值得欣喜的一年：Versace、Furla、Michael Kors、Burberry等知名時尚品牌相繼發出了不再使用動物皮草的聲明，並宣布將以「環保皮草」（即人造皮草）取代原有的真皮草製品。繼10月份Gucci宣布停用皮草之後，Chanel也於不久前高調宣布：今後的系列中將逐漸停止使用鱷魚皮、蜥蜴皮、蛇皮、黃貂魚皮等珍稀皮革，以及動物毛皮製成的皮草。

大牌紛紛停用珍稀皮革和皮草的消息讓動保人士們拍手叫好，但另一邊，「環保皮草」其實並不環保的呼聲，也一浪高過一浪。（本文無血腥圖片，可放心觀看）

Chanel此前發布的皮草系列服裝（外灘提供）

拒絕皮草製品 是時下全球大趨勢

早前大家一定都在各種地方看過類似的「活剝皮草」的文章，這類文章中養殖場視頻的真假和源頭我們暫時無從考證，但它確實達到了讓很多人對皮草反感的效果。

目光放到皮草產生的源頭——時尚圈，我們熟悉的大牌中除了Fendi近幾年還在以各種類型的皮草製品為主打，Marni、Prada等往年秋冬季會推出皮草的品牌，近幾年都已在大大減少其比例。時尚圈著名的環保鬥士Stella McCartney不僅在自己的品牌上不用任何皮革及毛皮，還時常鼓勵人們多吃素食，以減少畜牧業對於環境的影響。

近幾年興起的人造皮草品牌Shrimps一直打着「假皮草，真時髦」的口號，多彩的配色和時髦的樣式，深受年輕人們歡迎。對於Chanel停用皮草及珍貴皮料一事，品牌總裁Bruno Pavlovsky表示，目前「要找到符合Chanel品牌標準和合乎道德規範的皮革來源變得越來越困難，成本也越來越高，因此未來品牌將會專注於面料研發，使用紡織品和來自畜牧業的皮革原料製作商品。」有業內人士稱，Chanel的這一舉動，會導致之前推出的珍稀皮革手袋和皮草製品在二級市場上價格飛升。

點擊圖片放大，了解歐美國家減少皮草製品措施▼▼▼

穿上環保皮草 真的對環境友好嗎？

在一片反對聲中，皮草產品的支持者們——或者說更加在乎環境持續發展的衛士們雖然受到輿論影響，但也有話要說。皮草製品的支持者們表示：真的動物皮草是可再生的資源，雖然也需要後期加工才能穿著，但無論質感還是使用壽命都比人工假皮草更勝一籌，如果保養得當，一件可以穿很多年，符合當下重視「可持續發展」的環保趨勢。

「環保皮草」其實並不是個新鮮玩意，早在1929年就已經被製造出來，當時的主要材料是丙烯酸聚合物，本質上其實是塑料的一種。如今科技更加發達，多數的「環保皮草」由聚丙烯腈、壓克力等材料合成，這些原料取自煤炭、石油和石灰石，一些廉價的假髮也是由這種材料製造。

對於普通大眾而言，愛美人士們往往不會花上萬的價格去購買真皮草，超過半數的假皮草都存在於快時尚品牌之中。這些只穿一兩季的時裝款衣服被丟棄後，如果採用填埋的方式處理，要經過500-1000年才能完全降解；而如果用焚燒的方法處理，則會產生對環境有害的煙霧。而真皮草產品本質上是有機物，即使被廢棄也可以被自然所降解。

從人道主義層面講，穿用動物皮毛製成的衣服是殘忍之舉；但人工皮草的製造和後續處理依然對環境有巨大影響。

時尚業已經是對當今環境污染最嚴重的產業之一，對此皮草產品的支持者們認為：快時尚品牌所鼓吹的「穿一季就丟」的理念，後續處理這些舊衣對環境造成的污染，以及屢次被曝光的發展中國家血汗工廠，才是最該受到抵制的。

珍稀皮革皮草並非人人都消費得起，為美去購買人造皮草，也要背負環保的重擔。但誰說皮草這東西是人生必備，非穿不可呢？珍貴皮革製成的手袋，也並不會讓你更有氣質。如今對於禦寒時裝的選擇也已經非常多元化，做一名「佛系」消費者，顯然更加明智。

對於「真皮草」和「環保皮草」的爭論，你怎麼看？歡迎留言討論～

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