【寒冷】有一種保暖叫PrimaLoft　這環保版羽絨有甚麼優點？

天文台發出今年入冬以來首個寒冷天氣警告。寒風襲港下，雖然羽絨的確是保暖良品，但其對鴨鵝禽畜的傷害，卻一直為人咎病。 於是有人發明了不用動物皮毛的人造物料替代品，其中一樣就是PrimaLoft。

鵝毛雖然是天然保暖物料，但有些品牌製作羽絨過程卻相當殘忍。（VCG）

有來自大自然的天然物料，也有以科技研發的人造物料。雖然前者力sell純天然，但很多時在製作過程中卻出現不少不人道的手法，如製作羽絨中的動物毛，活生生將鴨鵝的毛剝扯下來，只是想像已覺殘忍，而皮草這更舊式的保暖衣物亦早已被不少品牌停用。當然，並非所有品牌都是如此殘忍，如Patagonia、Columbia就先後發明既環保又人道的羽絨產品。

patagonia的 re///collection系列全用循環再生物料製造（網上圖片）

好了，沒有天然動物皮毛來保暖，那麼用什麼來取代？早在90年代初，有人研製人造物料，由單孔纖維、多孔纖維，到近年精良為超細纖維（Microfiber），主要是用polyesters和polyamides來構成，沒有半點動物皮毛成份，起初是用於運動服裝製造上，因為有高吸水性、去污力強、不脫毛、耐用、易潔和不褪色等優點，絕對適合用於運動服裝上。其後，超細纖維不斷研究及改良，並發現出Polarguard 3D、Thinsulate、Primaloft等素材，當中以Primaloft最被廣泛採用在服裝製作上。

PrimaLoft是一種以超細纖維製成的人造物料（網上圖片）

2006年，Primaloft被美國軍方指定為保暖層使用物料，要知道軍人經常要在惡劣且冰冷的環境下戰鬥，他們對保暖服的要求必定更嚴格，從前MA-1、L-2B、CWU 45/P等禦寒的厚身Bomber Jacket，都變成了冬季時尚潮流重要單品，至於Primaloft則用於ECWCS (Extended Cold Weather Clothing System) 這個為駐守極地士兵而研發的分層防寒穿衣系統中的Gen III，這設計共有7層不同材質的保暖衣物，如一同穿在上時足以抵禦攝氏負51度的低溫，在冰天雪地行動時便大派用場，而ECWCS Gen III最外層的Level 7大衣，其內層正正是用上Primaloft，可見其保暖能力之強大。

PrimaLoft最先用於美軍ECWCS Gen III極地軍服上（Wikipedia）

要知道水是羽絨天敵之一，意外弄濕了的話大大影響功能與外觀，另一問題是會「走毛」，羽毛不時從布料罅縫中溜走出來，再者不可以機洗亦是煩惱來源之一，但Primaloft卻完全沒有以上種種問題，除了前文提及功能上的優點外，這物料還有另一完勝羽絨的賣點，就是穿起來不會臃腫，可壓縮性和柔軟度皆大大增強，輕身又易收藏，於是軍服以外，也開始應用到日常服飾中，最先是由戶外服品牌採用，像The North Face、Klattermusen、Wild Things等Outdoor品牌都會製作Primaloft防寒衣物。

Wild Things以PrimaLoft製作Bomber Jacket，比傳統更輕便。（strato）

後來日本時尚品牌更力推這物料服飾，在Beams、Hysteric Glamour、N Hoolywood、White Mountaineering等品牌的秋冬服飾中，不時見到Primaloft影蹤，由於設計上沒羽絨那般大限制，不需以格線來分隔羽毛層，變相令外套大衣更多元化，即是令設計可以更時尚，不用像大多羽絨般老氣。而Primaloft的興起，亦令到最原始的ECWCS Gen III Level 7 Parka大衣得以復活，成為今年冬季時尚重要單品，潮流真的是來回又折返，日後選購防寨衣物，也可記住這紅色倒轉三角的標記。