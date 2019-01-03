Supreme Italia進駐上海？假貨比真貨好，中國版Supreme出面膜…

早前Samsung與Supreme Italia的聯乘事件震驚全球，連美國Supreme亦出面回應。雖然Samsung後來取消了與Supreme Italia的合作，但似乎Supreme Italia仍然野心勃勃。

位於淮海中路的Supreme，印上「社會主義核心價值觀」字樣確實讓人有點疑惑……（微博）

日前網上流傳數張疑似Supreme Italia在上海開店的照片，店舖分別位於上海的愛琴海購物公園以及淮海路。根據大眾點評，詳細地址分別為虹橋鎮吳中路1439號及淮海中路839號。位於愛琴海購物公園的店舖有白色幕牆遮蓋，上面印有經典的Supreme Box Logo以及coming soon的字樣。在淮海中路的店舖同樣封上白色幕牆，除了印有Supreme Box Logo還有「社會主義核心價值觀」等宣傳語句，不過很快就被人噴上「ITALIA FAKEASS」的字眼，從網上的圖片估計幕牆應該已經多次被塗烏及更換。

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雖然現時未能肯定背後主腦是否Supreme Italia，不過Supreme Italia在上月中曾經向《NSS Magazine》透露會在北京及上海開設超過七十家的實體店，令不少人認為正在裝修的上海Supreme店就是Supreme Italia所開設。

不過，其實不用等到Supreme Italia大規模進駐，假Supreme在中國早已「遍地開花」。在上海更不只即將開設的兩間Supreme，在國權路39號綠色米蘭還有其他的冒牌Supreme。而除了在深圳的Supreme NYC，在內蒙古、成都等地，都有不少冒牌店舖。冒牌Supreme推出的產品更是層出不窮，除了「衫褲鞋襪」外還有唇膏和面膜，在一片普通的面膜上印上Supreme Box Logo便可以把價錢大大提升。

在「萬物皆可Supreme」的情況下、加上馬雲「假貨比真貨好」的言論，還有部分媒體吹捧冒牌更為價廉物美，似乎沒有人可以阻止冒牌Supreme在國內繼續「遍地開花」了……