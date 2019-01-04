當時尚編輯變成KOL　模糊界線下誰的影響力對品牌更有價值？

時裝記者、編輯，不時收到各大品牌所寄來的最新產品或禮物，不論這是源於品牌的謝意，還是為了建立長遠而美好的關係，卻成功促使了傳媒人會借用不同的網絡平台分享那份喜悅與虛榮感，同時也令時裝記者躍變身成KOL。

到底名人效應重要，還是時尚編輯深度分析力重要？（Getty Images）

根據BoF研究指出，越來越多時尚編輯將其社交平台變成與品牌之間的重要聯繫，就如外國有位擁有近二十年經驗的美容編輯Alessandra Steinherr，就業期間經常利用自己的平台分享化妝教學以及對新產品的心得，上年三月決定辭退英國雜誌《Glamour》的創意兼美容總監一職後，從未擔心過離職後的去向，Instagram帳戶擁有多達十九萬追隨者的她，已成多個品牌的推廣大使兼顧問，受Estée Lauder、Avèn等青睞，是位擁有一定影響力的自由工作者。相比起一些從沒有從事過時尚行業的KOL，Steinherr分享自己的優勝之處，是在於具有與眾不同的分析力，而且比一般的KOL來得更有立場與見地。

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另一個例子，就是曾任《ELLE》美容總監的Julie Schott，現時她只靠Snapchat發布化妝技巧及建議，並同時活躍於Instagram網絡平台上，已直令其追隨者增至七萬之多。

Julie Schott（Instagram：julie_schott）

超模Cindy crawford的女兒Kaia Gerber。（harpersbazaar） 雖然時尚傳媒人有其吸引力，但各大品牌依然會將資源投放於擁有大量追隨者的名人或KOL身上，背後原因是甚麼呢？時尚編輯對眾多品牌來說，是推廣產品的其中一個重要渠道，但往往也只被定義為 Micro-influencers（微影響力者），因為品牌認為其網絡追隨者並不夠普及，可能就只有美容或時裝單位，沒有更多的類別，但相比起Kim Kardashian、Kaia Gerber等名人的分享平台，網絡粉絲類型則來得非常全面，亦較有高度的參與性，以上都是廣告商與品牌重要的衡量標準。

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雖然如此，不少編輯仍舊響應趨勢，亦意識到培養個人追隨者的重要價值，能夠於職業、社交、財務同樣帶來可觀收益，又何樂而不為呢？不過，作為記者，創作與文字才是最重要的本領，心水清者該知花花世界只屬過眼雲煙，腳踏實地不就是最好不過的投資嗎？