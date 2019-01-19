【頂級材料】印度皇室御用「金蠶絲」　織出華麗Sari與高貴和服

「金蠶絲」（Muga Silk，或稱Golden Silk）來自印度的阿薩姆省，是當地以栗色王蛾（Antheraea assamensis）為主，包括柞蠶、樟蠶、天蠶、楓蠶、柘蠶、蓖麻蠶和皇蛾等野蠶所吐的蠶絲，手工紡織而成，能呈現出閃量的金色光澤，是一種品質相當高的絲織品，在古代是印度皇室的御用品，用於織造華貴的腰帶和紗麗（Saree／sari），如今則成為歐美、日本等國製造頂級衣飾時所愛用的面料。

金蠶絲擁有獨特的金黃色亮澤，質地柔滑、強伸力佳、吸濕性強、不易褪色，而且相當耐洗，每次清洗之後，光澤越發燦爛。在印度阿薩姆地區，以本種繭絲生產有價值的絲織品已有數世紀之久。其絲質具有美麗的金黃色澤，有金蠶絲之稱，生產的繭絲被該地區人民所完全利用。

本種繭呈淡黃褐色，具有一個堅韌的柄部以黏附在枝莖上。幼蟲寄主植物是木蘭科和樟科的某些植物，惟在美國曾有櫟屬植物飼養成功的例子。本種以卵期越冬。據印度蠶絲業者表示，印度東北部阿薩姆省特產金蠶絲，繼歐美市場之後，2006年以來又發現了一個新的市場日本，至今已出口總額50萬美元的各種金蠶絲線和布料，專供日本人製作和服和其他傳統服裝

製作金蠶絲業者表示，顏色淺綠帶黃色或金黃綠色的阿薩姆金蠶絲，由於質地柔滑，光澤燦爛，最適合製作日本傳統和服、被套、床單、女用披肩和其他產品。阿薩姆金蠶絲不但色彩金黃獨特，而且耐洗，每次清洗之後，光澤愈燦爛，深得日本人喜愛。金蠶絲線產量每年約180公噸，總值約2,500萬美元，絕大多數供應內需市場，做為女子結婚慶典禮服之用。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：比喀什米爾還貴的頂級面料 金蠶絲(Golden Silk)皇室的御用品】