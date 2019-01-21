【FW19男裝周】Thom Browne式解構主義　 以一變三來模糊兩性界線

「用女性的視覺締造男裝，用男性的視覺創造女裝。」以為這番說法難以用一個空間、抑或同一個男裝系列去呈現箇中意象，但近日看到Thom Browne 2019秋冬系列，台上整整三十八個設計，正正見證了品牌如何再一次將「跨越性別界線」的理念表露無遺。 「我認為現今所有女性化的女裝設計，放置於男性上都變得非常有趣。」 Thom Browne說。

設計上的變奏三部曲

系列以三款設計為一組，就如這組設計，同時用上蘇格蘭格紋演釋，再由男裝（左）延伸至糅合女性型態（右）的設計。（vogue）

設計師Thom Browne是次選址於巴黎的高等藝術學府École nationale supérieure des beaux-arts發表這場男裝秀，秀前這位鬼才先告訴大家：「系列可劃分為十二個不同體系，每一體系也用上三部曲來展示同一個設計理念的變奏。」就如用以上圖片，以蘇格蘭格紋作為主要物料的設計作個例子，左邊是台上先揭示出的設計，不論型態或外觀，那些西裝西褲或大衣等品牌經典剪裁款式，也能帶出男性之美學；第二組設計則將腰束起，刻意強調出女性的腰線輪廓；來到設計的第三部曲，設計師則巧妙地用上拆解、重組等手法，塑造出一條令人有視覺錯亂的長裙，而這十二個體系都用同一個方式來鋪排。

宛如Thom Browne所說：「其實這個次序是有遞進的，有意表達設計由好、更好，去到最好；由男裝延伸至女裝體系。」再仔細一看各組系列，設計師也幾乎將跨越三款設計的主要布料，就如天鵝絨、灰色毛衣 、狩獵格紋等都演繹得非常多樣化。

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I love the idea of guys wearing dresses. I think it’s an interesting time, that guys are really open to so much more right now. Thom Browne

Thom Browne

解構主義引領一場兩性時裝

除了變奏過程中能夠成功合併兩性時尚之餘，當中設計中不得不提到系列所廣泛應用的解構主義。品牌是如何塑造出裙子的？就是找來本屬於男性單品的領呔，服裝的袖子，還有長夾克、毛衣、格紋西裝，以及繡有鴨子圖案物料等款式一同併縫於長裙上，將兩性美學元素二合為一。雖然布料的質感，以及顏色的運用形成強烈的對比，但綜觀整體設計，這些上下顛倒、裡外相反的細節，卻不帶絲毫違和感，猶如亂中有序，成功讓台上的男性展露嫵媚一面，再加上部分塑造女性身體曲線的束身設計，以及一對橫跨整個系列的繫帶高跟鞋，不論裁縫上的用心，還是刻意放大女性美態的意念，也能從系列當中找到最真實的證據。

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