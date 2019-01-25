【活到老襯到老】長者也愛Mix&Match　尋找他鄉老夫老妻時裝默契

時裝不受年齡限制，就算是老人家，也可選擇優雅地老去，實行「活到老襯到老」。 上月，熱門網上日誌Advanced Style創始人Ari Seth Cohen，再次走遍世界各地，就是為了捕捉老夫老妻之間的時裝默契，以及他們墜入愛河的故事，並收錄於新書《Advanced Love》之中。

來自洛杉磯的Ellen與Dick（PAPER）

《Advanced Love》收集了來自40對不同國家的老年情侶，他們的穿衣打扮及情侶關係，都是相當鼓舞人心！也正是此書想帶出的中心思想，透過他們彼此的默契，證明時裝與愛情，並不受年齡或時間的約束。身兼作者與攝影師的Ari Seth Cohen，更在書中分享了多對情侶墜入愛河的故事、幾十年的感情中學到甚麼，以及如何維持長久關係的寶貴建議。長輩們的愛情、生活態度，甚至穿衣配搭上，都是經常被人忽視，但只要你細心留意，卻可發現他們正在瘋狂的「做自己」。

《Advanced Love》封面（ABRAMS Books） 長期以來，Ari對時裝極感興趣，已故的祖母是他最好的朋友，而祖母對生活的力量及態度，卻不斷激勵着他。因此，不禁使他開始質疑自己的生活方式，並發現當今時裝媒體或網站上，很少會出現老年人的街拍，更盼望向大眾傳遞一個訊息：任何年齡都可以變得時尚和有創意。



2012年，Ari第一本相冊於全球銷售了超過15萬本，其後更被《紐約時報》、《Vogue》、《福布斯》等媒體極力吹捧。直至2015年，他推出了第二本相冊，Ari卻表示：「我發現自己陷入了一個自我反省的階段。」就在那個時候，他認識了一對夫婦叫Mort和Ginny Linder，雖然他們經已一起53年了，卻一直致力於探索彼此的關係，引發了Ari去探索持久愛情的魔力，繼而在上月推出《Advanced Love》。

《Advanced Love》老夫老妻的時裝默契（PAPER）

從《Advanced Love》中學到，不管年紀有多大，你也可以選擇自己的生活方式，選擇優雅地老去，還是無趣地老去，都是你自己的抉擇。此書既可欣賞老年情侶的時裝穿搭外，更令你感受到不同人對生活的態度。只能說，如何優雅地老去，是我們一生的課題。​