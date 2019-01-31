Martin Margiela解密　品牌標籤上「0-23」數字背後代表的意義

品牌Martin Margiela服飾那「0－23」的數字標籤，據聞最初這些數字，本來只為Martin他自己一人而設。 究竟，這些廣為人知的數字背後隱藏著什麼意義？

網上圖片

Martin Margiela早期的白色Label（網上圖片） 先要知道，Martin Margiela的Label並非一開始就以「0－23」數字示人，而是一個沒帶任何文字，僅有四個針腳細節的白棉長方形標簽。1995年時，Martin曾就白棉LABEL向《Times》說明：「 如果你在衣服上發現了那個沒帶任何線索的白色標簽，可能你永遠都不會追索得到是哪個設計師或品牌的創作，但我從不在意這點。」這個概念，早於Martin成立品牌之初已有定案：「1988年品牌成立，我希望觀眾還未洞悉誰是設計師之前，用最真實的感受去讚頌衣服的設計。」

Martin Margiela（pinterest）

直接標上年份和季度的Label（VANIITAS） 事實上，白色標簽跟設計師本人的行徑本就是天造地設，對於從不露面，也不接受訪問及拍照的Martin來說，標簽正好反映他行事低調之餘，也淡泊名利、只會一心專注做好設計。未有數字出現之前，要知品牌除了會應用白色標簽外，還有直接標上年份和季度，或直接說明物件由來等呈現方式。然而時間到了品牌成立十周年後，正式將數字標籤注入Label。初期出現的數字，分別有（0）、（1）、（6）、（10）、（13）和（22），不過現時已延伸至十二組不同支線系列。

以下以圖像與系列完整解析品牌「0-23」的數字標籤：

+ 28 + 27 + 26

（0）：「Artisanal」 （Collection for men and women）（1989）

1989年已開始出現的Artisanal系列，設計有別於傳統剪裁方式，以解構主義與精湛手工藝作為建構理念。經常用手工製法將衣服、布料及飾品等拆解及重新組裝。

（1）：Woman's collection（1988）

1號為女裝的主線系列，系列的前身就是以白色標簽演釋，支線特別熱衷於概念主義與前衛的設計概念。

（3）：Fragrances（2010）

香水系列首次合作請來品牌L'Oreal。其中名命為「Untitled」的香水，甚至邀來義大利《VOGUE》藝術總監Fabien Baron操刀設計，又同時請來知名調香師Daniela Andrier配製，非常用心。

（4）：Woman's Wardrobe（2003）

女裝復刻系列則主力將Vintage女裝重塑，並以加註年份的「Replica」作為Label，系列注重帶出女性品味之餘，更藉此想大家關注過去的美好。

（6）：MM6（1997）

6號是品牌最廣為人知的女性生活支線系列，直到2004年才用命名為MM6。系列設計靈應大多取材於日常生活，因此其系列所推出的衣服及配飾的易穿性也較高。

（8）：Eyewear Collection（2008）

眼鏡系列於Maison Margiela SS08系列中首次亮相，首個墨鏡系列名為「L'Incognito」，是跟義大利知名品牌Marcolin聯名合作。

（10）： Man's Collection（1999）

10號是男裝主線，就如1號的女裝主線，但相比起後者，男裝似乎更能達至可穿性的方針，較為著重剪裁設計及布料上的運用。

（11）：Accessories（2005）

2005一月首度推出男女皆宜的飾品系列，設計以品牌一貫的解構、玩味法則作為創作理念，所推出的手袋、腰帶、小皮件也從不規限於性別與物料上之應用，每季飾品配的到來，也能夠打破傳統首飾的刻板印象。

（12） Jewelery（2008）

品牌首個珠寶系列是與義大利珠寶品牌Damiani共同創作而成，於品牌二十周年的時裝秀上首度登場。

（13）Objects and catalogs（1998）

收藏品系列的產品則較為多樣化，有書籍、家居，以及品牌過往的經典服飾、配件等。

（14）Man's Wardrobe （2004）

14號基本上如同4號的女裝復刻系列無異，只有性別上的轉換。

（22） Shoes（2005）

除了有品牌經典的忍者鞋Tabi Boots之外，這個鞋履系列也會應1號（女裝主線）與10號（男裝主線）設計出不同主題的款式，同樣可用上解構、大膽、釋放等字眼作為設計軸心。