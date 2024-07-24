John Galliano將告別Maison Margiela　十年光陰擴大聯乘時裝版圖

【John Galliano／Maison Margiela／聯乘】本年時裝圈離職新聞眾多，繼Dries Van Noten結束三十九年設計師生涯後，近日Dior首席鞋履設計師Thibo Denis與Tom Ford創意總監Peter Hawkings亦先後辭職，就連效力了Maison Margiela十年時間的時裝鬼才John Galliano，也有消息指他決定於本年秋季離開法國品牌，並傳聞將會加盟Fendi或回歸Dior，雖然未必可盡信，但十年來John Galliano曾做過的事，確實能令Maison Margiela無悔驕傲。



有消息指John Galliano將告別Maison Margiela（Getty Image）

畢業於倫敦中央聖馬丁藝術與設計學院（Central Saint Martins College of Art and Design）的John Galliano向來的設計散發着獨特的古典氣息，當時他的名字已在歐洲時裝界被譽為一夥超新星，時至1995年被任命為Givenchy第一名英國設計師已打破了品牌悠久歷史，翌年John Galliano再被Dior相中為品牌創意總監，他的高級訂製系列徹底改變了時尚界傳統視野，但不幸地在2011年因為種族主義問題被Dior解僱，沉澱了數年後，2014年重返時裝舞台，成為Maison Martin Margiela的全新創意總監，並為品牌改名為Maison Margiela。

十年時光，話長唔長，話短唔短，但無疑John Galliano為Maison Margiela所注入的改變實屬應記一功，尤其是MM6一系列盡顯破革美學的聯乘企劃在市場上叫好又叫座，現在《一物》為大家一同回顧John Galliano所操作的十大聯乘！

1) MM6 x Supreme：

本年3月，Maison Margiela支線MM6 Maison Margiela與Supreme攜手創作首次聯乘，是次聯名焦點Box Logo Tee大玩MM6拿手好戲Fake Print技藝，以一件白色Box Logo Tee產品圖毫不修飾地壓印在白Tee上，就連頸領上的布標位置也覆蓋着，猶如當年Maison Martin Margiela經典代表作Aids Tee一樣，散發着強烈的藝術時尚氣息，其餘單品更注入Maison Margiela油漆元素，重塑Supreme 5 Panel Camp Cap與滑板單品，創作概念猶如當年MMM主線與Converse的聯名鞋款一樣，長時間穿用或磨蝕後會呈現龜裂效果，以及看到Supreme字樣出現。

MM6 x Supreme Box Logo Tee（Supreme）

+ 19

2) Maison Margiela x Reebok Collection：

早在2020年，John Galliano經已統領Maison Margiela與Reebok合作，聯乘款式多不勝數，但系列均圍繞着Reebok各經典之作進行重塑，包括Instapump Fury、Club C、Classic Leather等等，最讓人一看便認出的當然是經典「Tabi」分趾設定，另外更植入白漆、解構、拼貼、挖空設計風格，完美表現出Maison Margiela與John Galliano的實驗性基因。

+ 9

3) MM6 x Salomon：

談到MM6的鞋履聯乘，怎能不提Salomon，自2022年秋冬季度，John Galliano再次以他的時尚觸覺重新演繹此當今人氣的機能鞋款，採用Quicklace綁帶系統作腳髁固定成為經典，期後的Salomon XT-4款式更創新地切去鞋踭位置變成Clog型態。

MM6 x Salomon（Salomon）

+ 7

4) MM6 x The North Face：

擅長大玩衣物版型輪廓變化的John Galliano，於2020年聯同戶外品牌The North Face推出的首個合作份屬焦點，但至今也是唯一一次，當年MM6利用象徵循環的圓形作為剪裁設定，將一系列羽絨、機能外套設計成時裝味極濃的嶄新作品，衝擊着時裝迷的眼球。

+ 2

5) MM6 x Eastpak：

2022年MM6與Eastpak合作同樣帶有相當高的驚喜，這Padded Pak'r系列與John Galliano的古典美學有着異曲同工之妙，這款變形背囊透過左右長短不對稱拼合，呈現出扭曲型態，玩味十足之餘亦散發出藝術大師達利的超現實主義色彩。

MM6 x Eastpak（Eastpak）

+ 2

6) Maison Margiela x GENTLE MONSTER：

南韓時尚眼鏡品牌GENTLE MONSTER與Maison Margiela一共打造了兩季聯乘系列，款式更多達17款，當中重點作品以GENTLE MONSTER經典的橢圓形鏡框為軸心，並利用高端氣息皮革包裹着整副眼鏡，鏡臂低調地注入Maison Margiela四線標誌，完美散發着時尚靜奢感。

7) Maison Margiela x Dover Street Market Ginza 10th Anniversary：

2022年Dover Street Market Ginza為慶祝成立十周年紀念，找來了多個時尚品牌合作推出別注紀念Tee系列，不必懷疑Maison Margiela必定榜上有名，設計上John Galliano由兩袖到胸前油上黑色隨性筆觸，並在Tee下方印有MM6偽裝布標，簡單卻滿載時尚氣魄。

Maison Margiela x Dover Street Market Ginza 10th Anniversary（DSM）

8) Maison Margiela x TOMM¥ €A$H：

於2021年Maison Margiela放棄了傳統白油元素，與愛沙尼亞饒舌歌手TOMM￥ €A$H大玩Fake Print主題聯乘，是次作品以拖鞋為主體，並移植剛出爐的麵包外觀到家用拖鞋上，鞋墊上更細緻地注入麵包內裏的鬆軟質地，相當有趣亦有別於John Galliano過往的創作。

9) Maison Margiela x Samsung：

除了衣物服飾單品外，John Galliano亦將設計領域廣闊到科技產品中，2022年更破革地聯同Samsung研發出Galaxy Z Flip 4摺疊手機，沿用白色為主體元素並利用電路板輪廓作點綴，別注手機更配以兩款富有Maison Margiela色彩的手機外殼，包括白色油漆筆掃質感設定以及標誌四線供用家自行更換。

Maison Margiela x Samsung Galaxy Z Flip 4（Samsung）

10) MM6 x BE@RBRICK：

人氣收藏級別玩具BE@RBRICK也成為了MM6的目標聯乘單位，於2020年雙方製作了一款半透明猶如水晶球般視覺效果的聯名公仔，心口印上MM6的數字標記，再度把Maison Margiela的時尚版圖擴張，分別推出了1000%、400%和100%三種尺寸型號。