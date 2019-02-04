【Loro Piana】羊毛界Moncler的意式春夏　清新混紡打破天氣界限

Loro Piana推出2019春夏系列，系列時裝散發雋永優雅的女性魅力，多款休閒時尚的夏日造型，搭配令人驚喜且清新自然的色調，盡顯品牌對卓越品質的堅持。

全系列呈現春夏的輕柔飄逸，精巧細緻，以頂級材質融合永不過時的剪裁，運用纖細輕盈的真絲、雙縐絲、棉絲混紡、雙層Cashmere，設計多款展現女性柔美的單品，同時以精心設計的造型與別出心裁的細節，搭配優質小牛皮與小羊皮、Nappa皮革及功能性帆布製作而成經典節日配飾。

本季推出多款連身裙，包括易於穿搭的棉絲混紡中長連身裙、點綴薄荷綠典雅小牛皮腰帶、優雅V形條紋設計、粉紅色與白色相映的雙縐絲夏季長版連身裙，以及一系列質料輕盈涼爽的亞麻連身裙與經典剪裁單品。全系列散發女性高貴柔美的同時，著重靈活搭配，具體展現Loro Piana對追求卓越的承諾。

針織品是本季主角之一。本季推出棉絲混紡的經典圓領款針織上衣，以及Cashmere V領、圓領或無袖上衣，兩者皆是本季必備單品，適合不同場合，而且容易搭配，可隨意套在夏季連身裙之上，也可精心配上一條寬口霧面絲質長褲，或外搭典雅的繫腰帶亞麻外套。

戶外服飾包括採用輕盈細膩且展現非凡活力的人造絲所設計的航海風與運動風系列風衣及飛行員夾克；同時也採用雙層Cashmere、亞麻、羊毛和真絲材質製作，經典高貴優雅大衣與雙排扣或束腰外套。本季主打推出三款經典造型絲質夏季外套，兼具可隨意摺疊並靈活搭配的功能性強與設計師感。美感與創新的融和，正是Loro Piana一直以來致力追求的卓越品質與設計。

整個系列的單品，不論配飾或服裝，都沿襲Loro Piana令人懷念的經典設計。在品牌成立初期，Loro Piana使用帶有條紋圖案的帆布手提箱展示布料與原料，其原創典雅的設計，使Loro Piana在同業之中備受矚目。多條紋圖案經過設計師精心構思後，於本季度系列重現，包括絲質Cashmere斗篷及多款帆布手袋和針織衫。 本季度採取多層次設計，令所有單品都能突顯現代女性的獨特氣質，且兼具運動休閒風格，巧妙流露品牌的完美極致，以精純觸感配合Loro Piana精湛技藝，完美呈現女性的高貴優雅。

以活力朝氣搭配清新自然的色調為主打，按圖看看「羊毛專家」Loro Piana的2019春夏系列▼

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：Loro Piana 2019 春夏系列運用頂級材質演繹超凡清雅柔美設計】