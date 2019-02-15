【Jacquemus 】不用Model、攝影師　請來藝術家畫出最新時裝廣告

時裝是一種藝術形式，它解釋了藝術與時裝的關係，兩者緊密不分。 Alessandro Michele曾委託西班牙藝術家Ignasi Monreal，聯手打造文藝復興風格的畫作，為Gucci限定系列描繪插畫圖案。 近日，法國品牌Jacquemus也特意找來加拿大藝術家Chloe Wise，為SS19時裝廣告製作了一幅真正的畫作。

Jacquemus x Chloe Wise SS19時裝廣告（WWD）

Simon Porte Jacquemus擅長使用Instagram，經常同時上傳三張照片來講述故事，並創造了大量精選內容；而在Chloé Wise Instagram之上，亦同樣擁有許多生動有趣的內容及畫作。可想言之，該社交媒體在他們合作關係中，扮演着極其重要的角色。Jacquemus透露觀看了Wise的Instagram後，就有了與她合作的想法。Wise的油畫以幽默語調處理消費主義等主題，反之Jacquemus卻注意到它們也是屬於Riviera風格，與他的風格亦十分相似。

設計師Simon Porte Jacquemus（BoF）

Jacquemus在19歲創立自家品牌，之後搬至巴黎追求時裝生涯。以其不尋常的極簡主義設計而聞名，設計從法國南部汲取靈感，不對稱和解構輪廓是他的拿手好戲。今次由Wise所繪製的SS19廣告中，其創作靈感亦是來自法國南部的悠閒氛圍，並完美地體現Jacquemus的審美觀。

畫中有三位女性穿上Jacquemus SS19的系列，身後的藍天大海與服飾形成鮮明對比，其中一位模特兒身穿橙色緊身連衣褲、腰間掛有綠色迷你腰包，並手持雞尾酒；另一位則穿上一件黃色連衣裙，眺望遠處；右下角更有一隻手，戴上「J」字的金色手鐲，並拿着檸檬。是次描繪的浪漫悠閒，是該品牌SS19的完美寫照，畫作更命為「LA RIVIERA」，讓我們感受到法國南部的感覺。

當Jacquemus談到繪畫時，他說它能夠激發其他藝術範圍的能力，並指出畢加索和馬蒂斯（Henri Matisse），兩人都影響着他以前的作品：「現實、照片和繪畫間的轉變，的確令人相當著迷。」更認為Wise的畫作，確實為生活帶來美麗。

在一個飽受視覺內容的行業中，通過利用名人或著名攝影師拍攝廣告，對於宣傳品牌來說，當然是絕對有效，但亦會很快轉瞬即逝，被陷入遺忘的可能性。然而，Jacquemus卻挑戰了這一現實，不用真人Model，不用攝影師，只是找來藝術家，用顔料畫出極具藝術感的時裝廣告。

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