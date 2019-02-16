Balenciaga反被M記惡搞　麥當勞讓薯條盒繼續時尚

你有沒有想過，有一天麥當勞薯條盒竟會變成一對鞋嗎？2018年，Balenciaga首度推出「Square Toe Leather Mules」鞋款，詭異又極扁的鞋頭，據說看起來極似麥當勞薯條盒，當時此說法亦在社交媒體瘋傳，想不到今次Balenciaga反被麥當勞惡搞，讓薯條盒繼續「時尚」？

Balenciaga反被麥當勞惡搞，讓薯條盒繼續「時尚」？（網上圖片）

2018年，Balenciaga首度推出「Square Toe Leather Mules」鞋款。（網上圖片）

在鞋款推出後，當其時網民極具創意，把薯條盒變成鞋子穿在腳上，更成功引起熱話。老實說，Balenciaga版本懶人鞋售價為740美元（約港元5,800），試想想，這個價錢可以買到多少個薯條盒？而且仲有薯條食。Demna Gvasalia在Balenciaga任職期間，把Crocs涼鞋和IKEA購物袋，紛紛變成價值不菲的奢侈品。今次Balenciaga反被麥當勞惡搞，只能笑而不語。假若要自行DIY該惡搞鞋款，薯條及盒子記得要分開上，如果不是的話，雙腳會變得好油膩。

假若要自行DIY該惡搞鞋款，薯條及盒子記得要分開上，如果不是的話，雙腳會變得好油膩。 不過，近日瑞典麥當勞加入惡搞行列，竟然在官方Instagram上，發佈一張腳下穿上薯條盒的照片，它們被當作為鞋履之用，內文還聲稱：「假若獲得103,042個Like，它就會正式推出。」可是，這張照片在2月6日發佈，直至目前（2月15日）為止，這個帖子的Like數只有約15,000個，未能達標，似乎今次麥當勞短時間内都不太可能將「薯條盒拖鞋」成真吧。

1986年麥當勞時裝目錄（網上圖片）

1986年麥當勞時裝目錄（網上圖片）

1986年，麥當勞曾經為員工提供過一本時裝目錄，他們可以購買和佩戴這些裝備。而這些精彩記錄來自Smile Makers 88，一共有64頁，並存有不同類型的麥當勞服裝和配飾，並於1987年，把它發送給麥當勞的特許經營者，這目錄不但令人印象深刻， 那80年代的美學，讓我們進入復古的天堂。原來他們早有先例，就算真的推出薯條盒拖鞋，其實也不失為一個好的商業策略。

【周五心意運動】您捐一封$50利是，已可為基層送上溫飽，01心意呼籲您支持【食德好】，每$50可為12個家庭提供一餐回收蔬果及食物 。