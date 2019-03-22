【草間彌生90歲】除了波點、南瓜　原來她曾創辦時裝公司，還有…

被譽為日本最具影響力藝術家之一的草間彌生（Yayoi Kusama），3月22日是她的90歲大壽。 就趁這大日子，一起回顧她創作與其他大小故事。

草間彌生（Yayoi Kusama）3月22日迎來她的90歲大壽（asahi）

置於直島碼頭上的黃底黑點大南瓜（網上圖片） 南瓜是童年回憶，也是解藥 除了波點以外，南瓜同樣是草間彌生的代表作品。用上南瓜，她告訴我們，這是關於一個孩童時的記憶。據說草間的家族曾從事南瓜種植，因此她經常看見南瓜，而且歷經二次世界大之後，其家經常以南瓜充飢，自此以後，草間對南瓜產生了一種莫名的好奇感，「有好幾次的不安，都是因南瓜而得到救贖。過去某些內心的痛苦挣扎，南瓜總能讓我釋懷，治癒我的心靈。」然而眾多南瓜作品之中，要數知名度最高的，必定是日本直島碼頭上的黃底黑點大南瓜，直到現在，依然是瀨戶內海藝術祭中人們朝聖的熱點。

左：Andy Warhol於1966年所創立的作品《Cow C》，右：草間彌生於1963年的作品《One Thousand Boats》。（ResearchGate） 曾經怨恨Andy Warhol 1963年草間彌生在紐約展覽中，發表了名為《One Thousand Boats》作品，除了一艘以陽具為主要創作元素的小艇，並將整個展覽空間印上重複的小艇圖案；然而三年後，Andy Warhol卻疑似用上與前者概念相近的方式，用絲印技術創作出重複牛隻圖案的作品《Cow C》。其後草間公開指出：「是Andy Warhol抄襲我的作品。」可見年輕的草間從不畏懼強者，努力悍衛自己的創作 。不過，也有人指出，草間的作品的確有着不少普普藝術（Pop Art）的風格。

Yayoi Kusama X Louis Vuitton，系列也以圓點作為設計主軸。（vogue） 60年代曾創辦時裝公司 提到草間彌生與時裝的關係，大家自然聯想到2012年Louis Vuitton與草間的跨領域合作系列。事實上，她早於60年，已開設過自家時裝公司，風格前衛大膽，設計捨棄圓點，卻用上圓孔，而圓孔則故意開在胸部與臀部位置； 再到70年代，她又創作了幾套可供數人同時穿著的服裝，同樣備受爭議。

草間不只是一位畫家或雕塑家，也是一位行為藝術家，她正為嬉皮士的身上畫上圓點。（網上圖片） 全裸人體藝術的號召人 草間彌生還不只是一位畫家或雕塑家，她同是一位行為藝術家。早在1967年，她首次帶領一群嬉皮士走上紐約第五大道，眾人全裸、熱吻與擁抱，草間則在他們身上不停畫上圓點，雖事後被警察驅趕，卻令她成為當時性解放的重要代表人物之一；德國一個媒體繼後更再度邀請她舉行一次相近的人體藝術活動。不過，每次活動草間都不會全裸上陣，因為她曾說過：「我討厭男性與女性的性徵，兩者之間對我來說，同樣是恐懼的對象。因此我拚命做那些厭惡與可怕的形體，然後超越他們。」

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