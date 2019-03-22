【展覽】攝影大師何藩作品展　上環畫廊緬懷他鏡頭下的老香江歲月

昔日的香江風情，也許單憑記憶，未能留得住畫面。但何藩所攝下香港的芸芸眾生、後巷街角，卻從未因記憶而淡化。就算他在三年前長辭於世，其攝影的影響力，依然沒有半點退減。 何藩生前最後一本攝影集——《念香港人的舊》，將於本月3月22日（亦即今天），在香港畫廊Blue Lotus Gallery首度公開。

何藩： Young Musketeers（當年情），攝於1950-1960的香港。（Blue Lotus Gallery）

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身兼攝影師，電影導演與演員的何藩，於2016年6月19日逝世，享年85歲。他生前親自整頓過去所攝下的部分作品，然後從中挑選出500張舊底片，並交由Blue Lotus Gallery畫廊創辦人Sarah Greene親自保管代理。後來何藩離開人世，其家屬與Sarah Greene決定將其作品精選成他最後一本攝影集《念香港人的舊》（Portrait of Hong Kong），內裏輯錄153幅作品，主題全圍繞着何藩對香港的「情」。然而是次位於太平山磅巷28號Blue Lotus Gallery所舉行的攝影展，則在該影冊中精挑細選出40多幅作品初公開亮相。

何藩生於1931年的上海，1949年移居至香港，於2016年長辭於世。這位國際知名的攝影大師，一生所獲的攝影獎項幾近300個，更連續多年獲得美國攝影學會頒發「攝影十傑」的頭銜。（網上圖片） 雖然何藩於50至60年代的作品，並非首次以展覽形式展出，但是次展覽所公開發表的相片中，有些從未曝光過的。《念香港人的舊》聚焦於港人面孔的寫實影冊，何藩接受過西九M+訪問時曾說：「住在半山麥當勞道時，還沒有地鐵，於是手執相機，一路沿半山走下去、攝下去。我看見了橫行窄巷，煙霧迷離，草根階層，弱勢社羣；看見了他們如何拼搏求存，掙扎奮鬥。」相信相展中的作品，正正勾勒了昔日最赤裸真實的香港，還有那份港人精神。

《日暮途遠》，1955年的作品；何藩曾說過：「若然只可憑一張作品留下名子，我希望是這一張。」（sothebys）

《午後閒談》 有「一代宗師」美譽的何藩，1931於上海出生。他與攝影之所以結緣，是自他14歲生時收到父親送他一部柯達Brownie相機作為禮物，雖然從未有過正統訓練，但他憑直覺摸索出化學、光學、物理等攝影原理，接觸攝影首年，已成功獲界別獎項。到了1949年，何藩移居香港後所攝的黑白作品，如《陰影》、《午後閒談》、《背道》、《暮歸》、《日暮途遠》、《喜相逢》，更令他屢獲殊榮，他擅長利用光線、剪影、人物、幾何圖形來構建強烈的視覺效果，令人留下深刻。





說到何藩的影像，最重要的元素必定是黑白，他曾這樣描述過這種色調的力量：「黑白很偉大、神秘，猶如主牢了整個世界。黑白能夠給予我一種距離感，它很抽離，而且能夠讓觀者進入更多的思考空間，亦容易與我引起共嗚。」就算何藩已不在世，就算黑白照片已不再是主流，但他的作品，永遠不會被時代淘汰。

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《念香港人的舊》・Portrait Of Hong Kong By Fan Ho

日期：2019年3月22日至4月28日（星期三至日開放）

時間：上午11時至下午6時

地點： Blue Lotus Gallery（香港太平山磅巷28號）

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