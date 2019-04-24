IKEA跨界推家居版《愛經》　坐蓮、狗仔式等性愛用詞妙論睡房設計

IKEA 相信是不少人裝修、搬入新屋之前，首先拜訪之處，套句某家具賣場的Slogan：「應有盡有」。IKEA不只是Life Style，其實也很潮，2017 年春夏BALENCIAGA一款藍色牛皮Tote bag，被說與 IKEA 超好用的FRAKTA很相似，只不過價相差整整2268倍。IKEA 即刻、真的是即刻推出一則教大家如何分辨「正版」FRAKTA購物袋的廣告，神！還有新一季正在熱播的《權力遊戲》（Game of Thrones），2017 年播出時男主角的披肩居然是服裝師從 IKEA 羊毛地毯改造的，IKEA 也是立刻推出如何DIY的說明書。

IKEA對於時尚事件反應迅速，早年曾向BALENCIAGA藍色牛皮Tote bag、美劇《權力遊戲》戲服抽水▼

IKEA每年的Democratic Day，也就是大眾設計日公布與各式各樣設計師跨界合作，更能瞭解 IKEA 敢玩的特性，LEGO、adidas、STAMPD，還有引發討論的 Virgil Abloh等，IKEA也是沒有什麼侷限的。的確，自己的空間自己話事，更何況根據統計，每人一輩子平均花26年在睡覺、11 年在看電視、8年在行街Shopping。

回歸此次主題有兩個關鍵字，「IKEA 」與「睡覺」。先賣個關子（前兩段還不算賣關子），大家有聽過印度《愛經》（Kama Sutra）吧？被稱為世界五大古典性學著作，全書共35章，闡述各式各樣關於性愛姿勢、心理的內容。這跟 IKEA 有什麼關係呢？美國 IKEA 出了一本電子版的《IKEA KAMA SUTRA》，對，就是「宜家版的愛經」，研究閨房之樂多年的 IKEA，透過這本書讓每位熱愛「睡房運動」的人都能得到身心靈的滿足。

按圖看宜家「家居版愛經」《IKEA KAMA SUTRA》▼

+ 10 + 9 + 8

完全仿製古印度《愛經》的繪畫風格，一開頭就問了句話：「你是否對自己的閨房生活不太滿意呢？！」總共20 招，每一招的命名都延伸自愛經，讓人很害羞。首先LOTUS FLOWER（坐蓮式）是這麼描述的：「在柔軟的羽絨被之間摩擦，感受到床架的穩固，很多人都說得到強而有力的快感！」——別心邪，這是在說明床組、床架的質感。「Doggy Style」（狗仔式），嗯，是給有養寵物的人看的。「The Climber」，一張雙層床，讓你有足夠空間做愛做的事，前提是你得是一個不怕在「上面」的人。只能說，IKEA真的「學壞」了。IKEA 版 《愛經》可在其美國官方網站下載。

【本文獲「KEEDAN」授權轉載。】