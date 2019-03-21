IKEA全球毛公仔繪畫比賽　香港5歲小朋友得獎　將推實體公仔發售

真係小朋友畫作！IKEA宜家家居每年都會定期舉辦「全球毛公仔繪畫比賽」，得獎作品將會製成品牌毛公仔限定發售。本港一位5歲小朋友吳穎晞，就畫出一隻穿襪子的彩虹小子，成功在87,000個作品中突圍而出，成為6名優勝者之一，更是當中最年幼的小朋友。

吳穎晞的作品是一隻穿上紫色拼粉紅色襪的「彩虹小子」。（IKEA網頁圖片）

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宜家家居每年都會舉辦毛公仔繪畫比賽，近日得獎名單出爐，從全球逾8.7萬份參賽作品中，挑選6名優勝者，而香港5歲小朋友吳穎晞就在其中。吳穎晞的作品是一隻穿上紫色拼粉紅色襪的「彩虹小子」，評審大讚設計將彩虹從天空帶到地上，「並為牠穿上溫暖的襪子，柔軟得讓人愛不釋手」。

其他得獎作品：

IKEA以往亦有將小朋友畫作製成實體公仔：

+ 4 + 3 + 2

至於其他得獎小朋友分別來自塞浦路斯、西班牙群島、希臘、約旦及德國，年齡介乎 6至 11 歲，作品包括趣怪的機械人、藍色小怪獸、灰色小老鼠、彩虹尾巴長頸鹿及快樂怪獸等，果然小朋友的創造力同幻想會嚇你一跳！宜家家居表示，總部的兒童產品開發團隊已密鑼緊鼓，研究怎樣將作品細節百分百呈現，制作成為真的2019年限量版SAGOSKATT毛公仔，期望於今年秋季面世。