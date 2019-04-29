【古着天下】環保意識、名人效應影響　古着就是New Luxury？

衣服除了有御寒、蔽體等實際作用之外，亦是用以表達自我的方式之一，所選衣服的款式、色調、剪裁都在無意之中透露了個性穿著者的個性。古着亦是年青人表達自身與別不同的方式之一，比起連鎖品牌一式一樣的服飾來得更有個性。 加上近年環保意識抬頭，在廿幾甚至數十年前生產的古着同時亦被歸為環保的一分子，令古着愈年愈來愈受歡迎。《衛報》引述網上銷售平台ThredUp 2019年的報告指，在過去三年，轉售的市場比起零售市場增長快21倍。

近期亦不少名人都以古着現身各大重要場合，令古着的地位逐漸提高。在格林美頒獎典禮上，Cardi B以Thierry Mugler 1995年秋冬系列現身，Kim Kardashian在二月時則以Thierry Mugler 1998年的鑲空黑色連身裙出席第五屆annual Hollywood Beauty Awards 。最近新聞多多的梅根（Meghan Markle, Duchess of Sussex）亦在三月時身穿60年代的Christian Dior大褸亮相。

快時尚如H&M、ASOS、Urban Outfitters亦陸續推出各種復古產品。奢侈品牌亦因應潮流復刻以往推出過的款式，如Dior的Saddle Bag和Fendi的Baguette Bag，而專營二手名牌的網店Vestiaire Collective的Baguette Bag銷售量，自去年一月起上升了558%。

Virginia Bates是古着店Notting Hill古着店的創辦人，Naomi Campbell及Donatella Versace都曾是她的顧客。不過店舖在2012年已停止經營。（網上圖片）

古着在不同人心中有不同定義，對於Notting Hill古着創辦人Virginia Bates而言，上世紀60年代前出產的才是古着。不過在時代改變下，「60年代的衣物對於年青人而言已能算得上是古着。」雖然古着並不盡是二手衣物，但社會上不少人都有古着就是二手的觀念，加上網上不時流傳二手衣物是從屍體上獲取的新聞，孰真孰假難以考究，但這類消息確實會令人卻步。加上生產時間較為久遠，出現破損、折舊的情況少不了，所以令不少人對於二手衣物或是古着存有芥蒂。而且古着並不像連鎖服飾店衣服般，備有不同的尺碼及顏色，大多都只有少量存貨，甚至是只此一件，要入手心愛的古着亦需要碰運氣。

古着要成為主流趨勢並不容易，不過正如Virginia Bates所說，「至少古着可以令大眾買少一點新衣服。」

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