【Eminem】《The Slim Shady LP》廿周年　紀念品回歸90年代風

二十年前，Eminem於1999年以《The Slim Shady LP》踏上成功之路，碟內多單曲〈My Name Is〉、〈Role Model〉及〈Guilty Conscience〉都成Hip Hop經典。 為了慶祝《The Slim Shady LP》踏入20周年，Eminem特意推出紀念系列。若是他的樂迷，你又怎可以錯過？

《The Slim Shady LP》（網上圖片）

《The Slim Shady LP》作為Eminem第一張進軍主流樂壇的專輯，那反叛和放蕩不羈的作風，讓我們體驗他最真實的心靈，全球銷量不但超過1,800萬張，並獲得格林美最佳Hip Hop專輯獎，絕對是他音樂生涯之中一個極為重要的里程碑。

是次為了紀念這張經典專輯，Eminem推出一系列服裝，包括T恤、帽子及Hoddie等，而設計靈感主要是來自專輯及當時的宣傳照片，其中一件T恤，更有趣地印上了「DON’T DO DRUGS」的字樣。另外，兩位創作人SKAM2和Danny Hastings，更為該系列設計了蘑菇、藥丸和「FREE SLIM SHADY」的插圖。除了服飾外，也設有不同的紀念品可供選購，如海報、藝術品及LED產品等，紛紛讓粉絲們回憶起那個年少輕狂時期的Eminem。

《The Slim Shady LP》20周年推紀念系列（網上圖片）

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Eminem（網上圖片）

〈Stan〉MV片段（網上圖片）

除了《The Slim Shady LP》踏入20周年外，最近韋伯字典（Merriam-Webster）同樣認可了Eminem的影響力，熟悉他的樂迷，對於〈Stan〉一曲怎會陌生，而「Stan」這詞竟然能被加入字典之中，用作名詞（極度、熱情和忠誠的粉絲）及動詞（粉絲表現過於極端）使用，這可算是他史無前例的成就。

歲月如梭，Eminem已46歳了，相比起《The Slim Shady LP》的他，當年的狂野，使這位「Rap God」踏上了爭議不斷的音樂路，現今的他，則明顯地多了一份成熟及理性。

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