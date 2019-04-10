【星二代】Madonna女Lourdes Leon做Model　繼承娜姐大膽破格DNA

潮流興星二代投身模特兒行業，當中有不少是「虎母無犬女」，如Cindy Crawford女兒Kaia Gerber、Vanessa Paradis女兒Lily-Rose Depp，都是現在炙手可熱的新晉模特兒。雖然以Madonna的名氣與經典程度，女兒Lourdes Leon還有一大段路要走，但她那我行我素的作風，卻跟母親同出一轍，應該是遺傳了Madonna的DNA。

Madonna與尚是小朋友的Lourdes Leon（網上圖片）

Lourdes於1996年在美國洛杉磯出世，她是Madonna跟私人健身教練、演員Carlos Leon所生，亦是流行天后第一個仔女。Lourdes自幼已展現對演戲、歌唱的興趣，不過最終她還是投入時尚世界，早在13歲時已是她和母親一同成立品牌Material Girl的創辦人和時尚總監，大家都清楚知道她能登上如此高位，完大部份是靠母幹，而Lourdes體內流著Madonna的血脈，行事和穿搭的作風，總帶有母親的影子。

兩母女「撞Look」例子：

Lourdes Leon第一次做模特兒，就是獻給Stella McCartney（Pinterest）

品牌Material Girl是Lourdes踏足時尚界的第一步，她15歲時在Twitter發布一張模仿Madonna經典馬甲內衣外穿的相片，再次成為時尚、娛樂圈的熱話，大家對這位「Madonna女兒」多加關注。其後Lourdes轉戰模特兒行列，第一個接下的品牌工作是2016年替Stella McCartney的Pop香水系列，她的眼睛和眉型都令人想起Madonna來，去年接下Converse跟紐約街頭品牌MadeMe的聯乘系列擔任廣告模特兒，展現出90年代的街頭文化風味，而大眾亦發現她在廣告照片中不時露出腋毛，即時回帶到Madonna當年以展示腋毛試圖改變主流的審美觀，不知是巧合還是刻意，但再次將兩母女相題並論。

Lourdes的第一次登上天橋，就是紐約時裝周為品牌Gypsy Sport行騷。（網上圖片）

今年的紐約時裝周，Lourdes第一次行騷，為品牌Gypsy Sport示範新裝，以貝殼組成的Bra Top，配搭破爛的低腰牛仔褲，在穿窿的褲管中露出了她沒有刮腳毛的雙腿，既性感又大膽，又一次被認為師承自其母。

Madonna《Blonde Ambition》巡迴演出所穿的經典Cone Bra馬甲，出自Jean Paul Gaultier手筆（網上圖片）

好吧，到了Lourdes為Supreme跟Jean Paul Gaultier聯乘拍造型，以為今次可以洗脫跟母親的裙帶關係，可是鬼才設計師Jean Paul Gaultier跟Madonna超級緊密的合作關係，令Lourdes仍難以走出母親的影子。回帶重看Madonna經典造型，當中有不少是跟Jean Paul Gaultier息息相關，1990年《Blonde Ambition》世界巡迴演出所穿的Cone Bra馬甲，那尖銳如「愛美臣」女機械人的設計，即使不聽歌不愛時裝的人，也會記得這件登台舞衣，絕對稱得上是音樂時尚經典中的經典，後來《MDNA》巡迴演唱會，同樣由Jean操刀，也是以變種馬甲示人，不過論大膽程度，始終是1992年Jean為Madonna在美國愛滋病研究基金會（amfAR The Foundation for AIDS Research）時裝騷所設計的黑色晚裝，上身穿了等如沒穿，將大部份胸脯坦露人前，驚喜也驚艷。



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Supreme和Jean Paul Gaultier的聯乘系列，沒有大膽、誇張的設計，Lourdes的造型照也顯得很平民日常，完全及不上母親那些年般搶眼，不過兩代人同時能聯繫上同一傳奇時裝設計師，這已是相當難得的經歷。Lourdes要及得上其母Madonna的高度，肯定還有漫長的路要走，不過她的自信、自我、大膽與破格，無疑不負母親之名。

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