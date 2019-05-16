Michael Wolf以外　COMME des GARÇONS、JIL SANDER也愛香港風景

在外國人眼中，香港風景別樹一格，有密集的新式高樓大廈，又有懷舊的唐樓外牆與梯級，還有天橋、鐵路與山水，是其他城市難以找到的混雜美學。 已故攝影師Michael Wolf的鏡頭下，讓我們重新認識這城市的美麗；而歐美時裝設計師，也對香港情有獨鍾，遠至COMME des GARÇONS到新近JIL SANDER，將這地方獨特之處融會在他們設計之中。

巴黎、倫敦、米蘭等歐洲城市，有古色古香的舊建築，又有充滿時代感的現代建築，自不然經常成為品牌的靈感來源又或者是拍攝的場景。但其實香港也曾是不少品牌的畫布，並以一個不常見的角度去呈現香港的美。

JIL SANDER 2019年的春夏季廣告在香港取景，名為《The Hong Kong Project》，由法國攝影師Olivier Kervern操刀。樓梯的角落、被水浸沒的磁磚、一條普通的街道，在Olivier Kervern的鏡頭下都變得別有韻味。（IG@jilsander）

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最近JIL SANDER 2019年的春夏季廣告就在香港取景，名為《The Hong Kong Project》，由法國攝影師Olivier Kervern操刀。相片取材的地方，不是維多利亞港、太平山頂、又或是彩虹村等典型打卡位，而是一些日常生活中常常經過，但又不以為然的地方。樓梯的角落、被水浸沒的磁磚、一條普通的街道，在Olivier Kervern的鏡頭下都變得別有韻味。黑白色調以及顆粒感令照片富有懷舊的味道，讓人想起八、九十年代香港的美好時光。

而以香港作為時尚佈景的品牌又豈只有JIL SANDER，COMME des GARÇONS 1995年的春夏廣告同樣在香港取景，並由北島敬三（Keizo Kitajima）操刀，街道是他十分擅長的題材，拍攝於1981與1982年間的《New York》是代表作之一。COMME des GARÇONS廣告照在鬧市中取景，背景有極具香港特色的大招牌。

經常惹起事端的Dolce & Gabbana也曾在香港拍攝廣告照，旺角街頭、女人街的商舖是品牌取材的地方。當年品牌以不同國家為佈景，拍下了一連串廣告照，除了香港外，中國亦是其中之一。照片以胡同、長城等富有北京特色的地點作為拍攝地點，但當時這輯照片引起了內地網民不滿，並指相片批評刻意醜化中國。

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除上以上品牌外，Emporio Armani的2012年春夏廣告和Linda Farrow最新的2019年春夏廣告也是以香港街頭作為背景。在大家都嚮往著外國的景色之時，不要忘了香港也有其獨特的美。