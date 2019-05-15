【BURBERRY】首個Monogram系列誕生　Gigi Hadid代言突破性別年齡

名牌就是要有Monogram嗎？Louis Vuitton、Gucci、Fendi、Dior及Goyard等品牌，各有獨特的Monogram，彷佛只要經過這設計的加持，產品就必定大受歡迎。 2018年8月，BURBERRY於社交平台上發佈轉新Logo及推出Monogram圖騰，昨天（5月14日）品牌終於推出首個Monogram系列，不知這個「第一次」能否大賣？

Riccardo Tisci所設計的全新Monogram系列，更邀請模特兒Gigi Hadid擔任廣告主角。（網上圖片）

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BURBERRY去年首度公怖新Monogram（網上圖片）

Riccardo Tisci所設計的全新Monogram系列，更邀請模特兒Gigi Hadid主演廣告，並由知名攝影師Nick Knight拍攝。Gigi在廣告中扮演不同角色，包括男孩、女孩、紳士及女士等造型，反映出品牌是以不同性別和世代的顧客作目標。

新人事新作風，Riccardo為品牌打造了一個具認受性的專屬圖案，Burberry新Logo及Monogram圖案皆由設計大師Peter Saville操刀，並以品牌創始人Thomas Burberry（TB）名字命名。去年首度公怖新的「TB」標誌時，也曾將圖案及Logo印至圍巾、T恤及皮包之上，而最初亦只推出了啡色與橙色的印花，更沒有完整系列登場，所以今次首度亮相的Monogram系列，「TB」圖案卻採用啡色與米色的組合，比起上次的設計更為成熟，產品同時包括服裝及配飾，並於5月22日在全球和網上商店售賣。

BURBERRY邀請模特兒Gigi Hadid主演廣告。（網上圖片）

各大品牌的獨有Monogram

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隨著復古風潮回歸時裝界，品牌亦相繼加推Monogram款式，來吸引消費者購買，而作為BURBERRY處女作，整個系列通通包露着耀眼的Logo，明顯地品牌為了配合市場，不斷重覆地將Logo張揚，大概就是想滿足現今消費者的需求吧。