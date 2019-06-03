【UNIQLO】進軍意大利開設旗艦店　走向全球化勢超越Zara、H&M？

十年前向日本以外的人提起UNIQLO，或許他們會感到困惑。可是如今向人們提及它，卻立刻聯想起好質量及價格便宜。 近年速食時裝（Fast Fashion）生意難做，例如Forever 21、Topshop亦紛紛關閉部分店舖，反之該品牌卻仍然以驚人的速度成長。

UNIQLO米蘭三層巨舖的模擬圖（WWD）

據《WWD》報導，UNIQLO首度進軍意大利市場，將於9月13日在米蘭市中心開設三層巨舖，該位置靠近主教座堂廣場（Piazza del Duomo），總面積超過16,146平方英尺。該旗艦店將佔據主教座堂廣場中心位置，同時廣場亦開始打造成旅遊區，來吸引遊客購物。除了即將到來UNIQLO，去年星巴克（Starbucks）亦於附近開設首間米蘭店。意大利作為品牌進入歐洲的第10個國家，UNIQLO ITALIA營運總監Kohsuke Kobayashi表示，從美麗、生活品質、創新及本地設計方面，意大利與日本有許多相似之處。直至現時為止，這個日本品牌於全球22個國家或地區擁有2,000多間分店，而它更是由日本FAST RETAILING集圑所控制，其時裝組合還包括Theory、Helmut Lang、Comptoir des Cotonniers及J Brand等。

UNIQLO倫敦分店（網上圖片）

UNIQLO創辦人柳井正說：「UNIQLO不是時裝公司，它是一間技術公司。」（網上圖片） UNIQLO向來以低價提供高品質休閒服裝而聞名，甚至性價比較競爭對手如Zara、H&M等高，然而生意愈做愈大，大概都是歸功於其品牌創辨人的創新戰略及以客為先的文化。



作為一間日本公司，UNIQLO激勵我們穿得輕鬆自在，皆因它的商業策略就是完全忽視潮流，而不像其他競爭對手一樣，每季需要追逐時尚趨勢，反而把服裝定位至超越年齡、性別、種族，總括而言就是衣服設計簡單，而且具有普遍性，使消費者能夠將個人風格融為一體。同時，品牌亦設計出創新物料，來提高衣服的功能性，如HeatTech、LifeWear和AIRism的創造，於競爭對手中脫穎而出。對於創新的奉獻，該品牌還聘請技術超卓日本紡織團隊「Takumi」，邀請他們與中國及日本的工廠緊密合作，不斷為品牌開發全新高科技物料。

Alexander Wang x UNIQLO（網上圖片）

另外，UNIQLO通過與全球設計師及品牌合作，如Lemaire、Jil Sander、Theory、Undercover、NIGO、Alexander Wang、KAWS等，利用他們的知名度極速進入其他市場，當中包括美國及歐洲，從而增加品牌於海外的知名度。

他們目標是在2020年前，成為全球最大的服裝零售商，甚至超越Inditex集團，而過去15年亦證實了整體財務持續有所增長。當一個品牌開始在其國家受歡迎時，下一步自不然就是尋求全球擴張，品牌於海外足跡及知名度相對較亞洲低，所以他們正在透過全球分店擴張、廣告及營銷計劃來解決這個問題，也因此能解釋到為何今次在意大利開三層巨舖，明顯地就是想把品牌推向至全球化。