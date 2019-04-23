【Uniqlo】神奈川沖浪裏化身UT　＄99即可擁有葛飾北齋畫作

Uniqlo的UT系列一向喜愛與不同單位合作，動漫、藝術家、品牌都是它們的合作對象，由Disney、Sanrio、Marvel，以至Keith Haring、Andy Warhol等，都曾是UT的主角，而其中一個最為矚目的聯乘定要數KAWS，以相宜價錢就能買到KAWS的作品，對於粉絲而言確是相當吸引。

「神奈川沖浪裏」。（網上圖片）

藝術家和畫作向來都是UT的常客，Uniqlo最近就以日本國寶級畫家葛飾北齋（1760年10月31日－1849年5月10日）的《富嶽三十六景》作為靈感，推出新一輪Hokusai Blue UT。《富嶽三十六景》繪畫了從不同地方眺望富山士的景色，有三十六幅，後來因作品大受歡迎，葛飾北齋再創作了十幅，所以一共為四十六幅，並分為《表富士》與《裏富山》，當中最為有名的定是「神奈川沖浪裏」。

Uniqlo的UT系列以藍色作為主調，配以畫作中的不同圖案作為印花，除了《神奈川沖浪裏》外，還有《江戶日本橋》、《隅田川關屋》、《山下白雨》、《遠江山中》等畫作都有在系列中出現。

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「神奈川沖浪裏」可說是現今最有名的浮世繪，「浮世」所指的是當時人們所處的環境，所以「浮世繪」所描繪的是當時世間的浮華景象。就以《富嶽三十六景》為例，畫中除了以不同角度繪畫富士山，亦描繪出當時人民的日常生活，如勞動、玩樂、農耕、出航的情況等等。

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葛飾北齋筆下經典浮世繪畫作多不勝數，所以被選中推出服飾產品並不令人意外，除了Uniiqlo UT外，過往都有不少相關產品，有正式授權，也有二次創作，將這浪花發揚光大。

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