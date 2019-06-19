UNIQLO T恤設計大賽POKÉMON熱潮加持　無奈中國參賽者又出醜了

早前上映的首套POKÉMON真人動畫電影《POKÉMON神探Pikachu》，令2019年再度陷入POKÉMON的熱潮之中。連UNIQLO一年一度的「UT GRAND PRIX T恤設計大賽」亦以 POKÉMON為主題，參賽作品數量更創歷史新高，全球徵集中超過18,000份T恤設計，然而脫穎而出的大獎得主卻竟然被取消資格……

UNIQLO UTPG 2019T恤設計大賽以POKÉMON作主題。（UNIQLO）

結果，UNIQLO UTPG 2019大賽設計大獎，就由一位名叫Li Wen Pei的中國參賽者奪得，本來叫同胞開心，誰不知在公佈得獎名單後被網民舉報作品遺反賽規，因為Li Wen Pei在呈交作品參賽的多年前，該圖案設計已經應用在淘宝網，改製成T恤、手機殼等商品上，作販賣用途，換言之它根本就不算是一個全新設計，同胞設計師如此的「古惑」技倆，UNIQLO當然不能接受，故即時把有關違反參賽辦法的作品取消資格，做法果斷英明。

來自中國 的Li Wen Pei 參賽作品曾出現於淘寶商品中 。（網上圖片）

網民發現中國參賽者Li Wen Pei在2017年曾在微博發佈分享該圖案，舊稿重投行為遺反賽規。（微博）

另一名經調查後確認違反參賽規則的英國參賽者 AJ Hateley作品同樣被下架。（UNIQLO）

兩名違反參賽規則的參賽者作品同時被取消資格。（UNIQLO）

不過環顧比賽中其他的得獎作品，就當真精彩萬分，當中尤以來自澳洲參賽者Ned Garrett的作品最吸引眼球。Ned運用了日本浮世繪和浪花配合可愛的POKÉMON精靈，既充滿日本風情，亦適合喜愛和風的型格潮流人。此外，走可愛清新女裝、童裝路線的台灣代表Gary Chen，同樣值得關注，以比卡超的頭像作溶化掉的雪條，搞笑感十足；至於美國代表Emily則把比卡超襯托在阿羅拉椰蛋樹下渡假，以比喻炎炎夏日的場景，兩款作品都令人更期待暑假來臨！

UTPG 2019 Pokemon UT 於6月24日(一)起於網絡旗艦店全線分店正式發售。（UNIQLO）

以比卡超的頭像作溶化掉的雪條，搞笑感十足。（UNIQLO）

其實近年POKÉMON人氣當真異想高企，就連裏原教父藤原浩也親自出馬，主動提出合作計劃，其主理的Fragment Design就與人氣手機遊戲《POKÉMON GO》合作，推出「THUNDERBOLT PROJECT BY FRGMT & POKÉMON」企劃，以暗黑比卡超、閃電、Fragment和THUNDERBOLT PROJECT字樣主重要元素，應用於T恤、Hoodies、棒球帽、Tote Bag等設計上，部分商品更放在銀座時尚便利商店THE CONVENI及Dover Street Market發售。而藤原教父亦會在本年七月再度為「THUNDERBOLT PROJECT BY FRGMT & POKÉMON」的人氣加持，追加以超夢夢作主軸的「Mew」系列，延續黑暗魔力風格，令可愛的POKÉMON添上一番神秘感。

THUNDERBOLT PROJECT BY FRGMT & POKÉMON。（網上圖片）

THUNDERBOLT PROJECT BY FRGMT & POKÉMON「Mew」系列。（網上圖片）

THUNDERBOLT PROJECT BY FRGMT & POKÉMON。（網上圖片）

藤原浩於THUNDERBOLT PROJECT BY FRGMT & POKÉMON活動中。（網上圖片）

THUNDERBOLT PROJECT BY FRGMT & POKÉMON「Mew」系列。（網上圖片）

至於提到有關POKÉMON印花設計的作品，由Original Stitch策動的「Pokémon Shirt」計劃也是不可不提，品牌透過客製化恤衫服務，讓客人自由選擇不同的POKÉMON圖案或印花位置。圖案非但精細有趣，好些圖案更要細心觀察才能發現其穩藏POKÉMON，十分適合低調一族，可穿性大大增強。