【H&M】形象工程推陳出新　一個月後付款真的是消費者的福音嗎？

速食時裝公司吸引人購物的手法層出不窮，不單以低價和「名牌同款」作招徠，更設立政策捕捉消費者的購物心理，如在保証期內全額退款或換貨的冷靜期，讓顧客有錯覺，感覺上可以隨時退款而在購物時沒有慎重考慮，容易造成過度消費的習慣。 除了各種環保新招外，H&M再來新猷，今次以一個月找數期，到底這能否吸引消費者？

H&M的業績不斷滑落，本年5月公布貨物囤積量從去年的39 億美元上漲到44 億美元。（網上圖片）

速食時裝（Fast Fashion）近年有不少負面消息，外界不斷批評H&M、Topshop、Zara等品牌造就過度消費、環境污染等種種問題。經歷過長年累月的速食時裝洗禮後，消費者終於留意到這些問題，而減少購買速食時裝公司的產品，導致這些品牌業績逐漸滑落。因此各公司不斷使出補救政策，以求挽回消費者信心，其中H&M推出全新購物模式，可以讓顧客貨物帶回家後一個月才付款。

顧客在門店或網上購物都可以透過H＆M應用程式申請延後付費的功能。（H&M）

H&M提出的全新購物模式原理跟信用卡相近，與瑞典金融公司Klarna將協助H&M提供付款方案，讓顧客在門店或網上購物都可以透過品牌應用程式申請延後付費的功能。H&M將對顧客進行信用檢查，只要客戶在20天內支付餘額，則不會收取任何額外費用﹐遲交才需支付利息。

H&M分店遍佈全球68 個國家和地區，分店數目逾4千多間。（網上圖片）

H&M作為全球分店最多的速食時裝公司，所以「速食不環保」的矛頭自然直接指向他們，因此H&M以舊衣回收換領優惠、使用循環再用物料、推出可持續發展系列等政策來回應負面評論，以求改善形象。至於新推出的延後付費功能亦是同一道理，即使沒有信用卡仍能延後付費，到底這是便利的購物新方式，還是借此引起人們的物質慾望，那就要看日後發展。