太潮惹的禍　快閃賊30秒「老爆」The North Face $30,000美元商品

說到「山系」及「機能」性品牌，戶外權威The North Face絕對是當前的龍頭品牌，The North Face洞悉時裝界的趨勢而建立了多個設計時尚的支線，與時裝品牌合作推出的聯乘系列，無論由Beams Boy到Supreme、sacai、Junya Watanabe MAN甚至近年才開始的HYKE也好，一個接一個合作系列實在叫人難忘，甚是搶手。而最近美國的The North Face又被狂風式「搶」走了！但並不見得是好事，美國威斯康辛州（Wisconsin）的The North Face真的遭賊人搶劫，十名賊人於30秒內，就偷走了總值$30,000美金的商品……

The North Face × Junya Watanabe MAN SS 2018系列。（BLENDS）

The North Face × HYKE FW 2018。（HYKE）

錄影片段中顯示十名賊人進入商店後，各向不同區域的目標進行搶掠，成功奪得目標產品後即向四方八面逃去，整個過程花了不足30秒的時間，明顯是有計劃有預謀的行動。這種快閃搶劫手法在美國亦很常見，賊人多數連群結黨到門店快速盜走大量名貴商品，再從不同地方逃走，令店員或警方難以追捕。

+ 10 + 9 + 8

錄影片段清楚顯示賊人容貌及衣著。（網上圖片）

錄影片段清楚顯示賊人容貌及衣著。（網上圖片）

是次被搶劫的普通版The North Face店舖雖然沒有特別版的商品出售，但賊人針對售價較高的Triclimate三合一外套及Nuptse羽絨外套等熱賣商品，因為Triclimate外套用上Dry Vent壓膠製作外套及可拆卸內里；Nuptse羽絨外套亦是專業登山者首選的保暖用品，兩者同時具保溫、防水、排濕等功能令商品價格相對不便宜，所以才會在短時間內損失$30,000美金的商品。

“They were gone from the store within 30 seconds.”



A 10-person flash mob made off with up to $30,000 worth of merchandise from a North Face store in Wisconsin this week. https://t.co/GgDBeMShPp pic.twitter.com/p4rmYMCUW4 — ABC News (@ABC) 2019年7月5日

The North Face Triclimate三合一外套。（The North Face）

其實國外近年因為潮流單品而引發的刑事案件並非少見，曾經就因為有年輕人穿上Air Jordan的限量球鞋逛街，而被人槍殺，並搶去腳上的球鞋。風災地震過後，商鋪每每大受破壞，更是不法份子趁火搶劫的好機會；而在排隊購買限量球鞋的時候，因為打尖插隊問題而打大交的場面更比比皆是，情勢的凶悍，絕不比香港那些每每事無大小就叫人「隻揪」的人遜色。