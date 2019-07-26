【Ralph Lauren】傳奇一生紀錄片　老佛爺、希拉里珍貴訪談片段

1967年，Ralph Lauren白手興家創立同名品牌；直至今時今日，這已變成全球數十億美元的時尚帝國。 現年79歳的他，迎來首部紀錄片，HBO決定把他的傳奇一生搬上大銀幕。

79歳Ralph Lauren迎來首部紀錄片（Ralph Lauren）

Ralph Lauren作為美國領導性的休閒品牌，將優雅貴族的風格融入設計，更創造出代表性的經典之作。他的首個男裝系列Polo於1968年亮相，現今其時裝帝國已經發展至女裝、香水及家居系列。除了Ralph Lauren與Polo Ralph Lauren，還持有Denim & Supply、RLX Golf、RRL、Ralph Lauren Purple Label，以及Club Monaco與Chaps等子公司。

Ralph Lauren將他傳奇一生搬上大銀幕（IG@ralphlauren） Ralph Lauren所建立的時裝帝國，每年總共創造近70億美元的資金。當年他把夢想變為現實，完全把American Dream體現在時裝界，慢慢地讓品牌成為美式風格的象徵。另外，他的設計在荷里活，亦發揮強大影響力，例如Diane Keaton和Woody Allen在1977年的《安妮荷爾》（Annie Hall）中穿上Ralph Lauren；而他本人亦登上熱門美國喜劇《Friends》中扮演角色。與此同時，他還多次為美國隊設計奧運會制服，並在2016年總統競選期間為希拉里設計服裝。

Diane Keaton在《安妮荷爾》穿上Ralph Lauren（電影劇照）

Ralph Lauren登上熱門美國喜劇《Friends》（電影劇照）

Ralph Lauren登上熱門美國喜劇《Friends》（電影劇照）

HBO推出《Very Ralph》紀錄片（WWD）

近日，HBO宣布首部Ralph Lauren的紀錄片即將上映，名為《Very Ralph》，並將於11月12日獨家平台播出。該電影由屢獲殊榮的紀錄片導演Susan Lacy執導，深入探討這位時裝巨人。

Ralph Lauren在紀錄片中，不但坦率地談論他的童年及婚姻，而且還會與觀眾分享品牌成立初期過程、自己對批評的反應，以及一系列設計意念等。同時，《Very Ralph》嘉賓陣容星光熠熠，除了50多年的RL檔案，他的家人、同事及其他知名人士都會接受採訪，包括Anna Wintour、Karl Lagerfeld、André Leon Talley、Hillary Clinton、Robin Givhan、Naomi Campbell等大人物，回顧他事業上的點點滴滴及一路以來的心路歷程。