Lady Gaga狂野不再！Valentino、Ralph Lauren淡雅造型依舊亮眼

Lady Gaga換掉誇張造型，轉型後的她竟然這麼美！

幾天前的金球獎紅毯上，Lady Gaga 憑藉自己親身出演的電影《星夢情深》中的主題曲《Shallow》，獲得最佳原創歌曲獎。登上紅毯時，她穿着 Valentino 高級訂製禮服，佩戴着價值 500 萬美金的 Tiffany 訂製珠寶，這個正統優雅的造型被多家媒體評為當晚最佳着裝之一，Gaga 還很注意細節，把一部分銀白色頭髮也染成了和禮服相同的淺藍色。

▼▼更多Gaga金球獎當晚穿上Valentino淺藍禮服的風采（按圖放大）▼▼

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緊接着在昨天的美國國家評論協會頒獎典禮上，剛剛獲獎的 Lady Gaga 以一身 Ralph Lauren Collection 黑色露背禮服亮相。看似低調的一身被手中的那個雞毛手袋點亮，頗有幾分復古女郎的韻味，奪人眼球又不過分誇張。

Lady Gaga 以一身 Ralph Lauren Collection 黑色露背禮服亮相，看似低調的一身被手中的那個雞毛手袋點亮。（外灘提供）

許多人在驚歎，曾經那個酷愛亂穿衣的Lady Gaga去哪了？

簡單造型的Lady Gaga一樣美

差不多十年前，一首《Poker Face》傳遍了全世界年輕人的耳朵，與它一起被記住的，還有 MV 中在兩隻大丹犬的注視下亮相，銀髮齊劉海造型狂野的 Lady Gaga。從 2008 年發行第一張唱片至今，Lady Gaga 已經成為了 21 世紀初最棒的流行歌手之一。除了許多被廣泛傳唱的歌曲，她每一次亮相的造型更是粉絲們關注的焦點。

《Poker Face》MV中Lady Gaga 造型（外灘提供）

近幾年來 Lady Gaga 造型最大的轉變，是從 2016 年發行的專輯《Joanne》開始的。《Joanne》專輯封面上，Lady Gaga 卸掉了濃妝，披散着頭髮，唯一搶眼的飾品是她頭上的粉色禮帽，整個封面看起來靜謐淡然，和此前的誇張造型判若兩人。

為她設計這頂帽子的設計師 Gladys Tamez 說：「粉色其實是 Lady Gaga 最喜歡的顏色，如同專輯的名字《Joanne》一樣，代表着她內心的真我（Joanne 是 Lady Gaga 的中間名，也是為了紀念她過世的姑媽 Joanne），她真實的形象並非是之前展示在公眾面前的那樣。」在後期宣傳專輯的一些活動中，她都用上了這頂溫柔的粉色帽子，例如下圖這些過於「正常」的造型。與此同時，她先後以清淡簡單的形象登上《T Magazine》和《NME》雜誌的封面。《NME》雜誌還用了「Reborn this Way」的大標題來形容她的轉變。

▼▼按圖放大更多Lady Gaga的「清淡造型」▼▼

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2018 年是 Lady Gaga 出道十周年，她親自出演了由經典老電影改編的《星夢情深》。這部電影的首映禮上，她再次向大家展示了自己對於粉色的喜愛，穿着一身毛茸茸的 Valentino 粉色高級訂製禮服走上威尼斯電影節紅毯，秒殺全場菲林。

除了越來越美的紅毯造型，2018 年裏 Lady Gaga 的日常街拍造型也變了很多，BundGirl 選出了最愛的 8 張和大家分享。

按圖看現在 Lady Gaga 的日常街拍造型！

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畢竟 Gaga 之前的出街造型……你們感受一下：

Lady Gaga以前的誇張出街造型（外灘提供）

誇張造型的背後 是無數時裝大師在打造

剛出道時，Lady Gaga 就建立了自己的創意團隊「Haus of Gaga」，專門為她設計舞台、紅毯造型。其中的骨幹，時裝總監 Nicola Formichetti 功不可沒，被稱為「藏在 Lady Gaga 背後的男人」，大多數人對於 Lady Gaga 奇裝異服的最初印象都來自於「Haus of Gaga」的打造。

▼▼一起重溫Lady Gaga 的奇裝異服吧！▼▼

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Lady Gaga 有一位時裝設計師摯友——Hedi Slimane，專輯《The Fame Monster》的封面就是由 Hedi Slimane 掌鏡拍攝。之後 Hedi 接手 Celine，也是由 Lady Gaga 首次在公眾面前展示最新款手袋「16」。這一身也非常美！

另一位與 Lady Gaga 關係密切的設計師是 Alexander McQueen，在《Bad Romance》的 MV 中，她就穿着McQueen「柏拉圖的亞特蘭提斯」秀場的衣服，其中就有那雙驚世駭俗的犰狳鞋。這雙犰狳鞋讓歌手 Gaga 有了獨一無二的造型，她後期還從慈善募捐上拍下 3 雙不同花色的款式。2009 年 VMA 頒獎典禮上，Gaga 也穿着 Alexander McQueen 的紅色裙裝。

2018 年的 Lady Gaga 可以說是大型變身，不知道以後的日子裏，她是會繼續此前的誇張風格，還是會往時髦實穿的方向發展呢？你更喜歡早期誇張怪誕的 Lady Gaga，還是現在精緻仙氣的Lady Gaga 呢？

【本文獲「外灘時尚」授權轉載，微信公眾號：bund-style】

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