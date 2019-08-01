【刺繡】不論日本、印度或中國　這傳統手工藝令古著更添獨有味道

在環保大趨勢下，Vintage服飾不僅是文化，也是推動綠色時尚的重要一環。 Vintage服飾經過歲月洗禮，留下痕跡已幾近獨一無二，若經加工後肯定是獨有，而刺繡這門手工藝絕對是服飾加工中不可或缺，除了美化，也有修補作用。

SHANANA MIL擅長古著再造（網上圖片）

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說到刺繡，日本是這方面的高手，很多走復古路線的品牌，都會在設計加上刺繡點綴，由visvim到Cal O Line，不論高低也會看到這手工藝的價值。日本也有不少刺繡職人，其中SHANANA MIL主理人Satoshi Takahashi可謂這方面高人，他曾在日本古著店工作，及後移居美國長灘，和太太一起創辦這個古著再造品牌。SHANANA MIL會四處搜羅古著衣物，包括牛仔服、軍服、工衣等，然後再作刺繡加工，利用不同色彩的綿線繡上星星、骷髏頭、哈哈笑、花朵、十字架、銀河系等圖案，以至姓名，形成獨有的古著風格；與此同時，由於刺繡的圖案與色彩偏向繽紛，令SHANANA MIL多加幾分中性味道，不獨是古著愛好者的專利。

Kantha刺繡（CHAT六廠）

除了日本，亞洲其他國家也有其傳統的刺繡技法，像印度西孟加拉邦，就有一種名為「Kantha」的傳統刺繡工藝，而當地婦女，不論是富庶還是貧窮都會懂得這手工藝，她們便會以一針一線進行創作，起初只是為舊衣上刺繡，後來發展成新服上圖案設計，由花卉、動物、雀鳥，以至幾何形狀，假如之搬到古著上，輕易換來一份民族風格的美學。

「萬壽菊」刺繡（CHAT六廠）

「Chikankari」是以波斯的「Chikan」用於印度高質棉布上，這刺繡工藝，特徵為基布與繡線會用上同一色調，有別於常見撞色，相對地低調。另一印度刺繡工藝門派「Phulkari」，源自旁遮普邦，雖然同樣是取材自大自然和日常生活，但圖案結構上更接近當代的時尚，在古老的法國工衣繡上花卉圖案，跟visvim出品有着異曲同功之妙，向傳統手作致敬。至於混合中印風格的「萬壽菊」，這種不時在繡花鞋看到的圖案設計搬到服飾上，新舊共融下，也有意想不到的視覺效果。

CHAT六廠舉行刺繡工作坊，大家可以親身感受這傳統手工藝的魅力。由於反應熱烈，再度加開名額，報名詳情如下：



「Kantha刺繡修補​」

主辦單位: CHAT六廠 X Fashion Clinic

日期：2019年8月11日(日)

時間：1:00pm-3:00pm

<立即報名>

截止報名日期：2019年8月8日 下午6時

另請參閱《條款及細則》

「萬壽菊流蘇刺繡」

主辦單位: CHAT六廠 X Fashion Clinic

日期：2019年9月1日(日)

時間：4:00pm-6:00pm

<立即報名>

截止報名日期：2019年8月29日 下午6時

另請參閱《條款及細則》。