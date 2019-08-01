Starbucks首次與fragment推出即沖咖啡　藤原浩原來鍾愛偏甜口味

日本潮流教父藤原浩創辦的經典包袋品牌Head Porter於日內即將全面結業，但他亦未曾放慢腳步，這邊公佈了潮流便利店THE CONVENI與 Off-White™ 的合作麥片T恤，另一邊廂則再次推出與Starbucks Japan的合作。但這次不再是推出Starbucks咖啡杯，而是即沖飲品，到底這款飲品有什麼特別之處呢？

這次的聯乘產品是即沖咖啡，並有兩款Caramel及Mocha口味選擇，每款味道均會附上5個印有Starbucks和fragment design Logo的塑膠飲杯，讓粉絲隨時享用。在眾多口味的Starbucks VIA®烘焙即溶咖啡中，藤原浩選了可可和焦糖兩款偏甜的口味，對比THE CONVENI所販賣的無糖咖啡絕對是天與地的差別，但日本人的口味一向偏甜，說不定藤原浩也一直很愛Starbucks的特式咖啡才故意推出這個聯乘計劃。

即沖咖啡會附上 5 個印有Starbucks和fragment design Logo的塑膠飲杯。（Starbucks Japan）

雖然目前聯乘計劃只會於8月7日在日本全國Starbucks發售，但香港朋友也不用傷心，皆因藤原浩近年銳意將自家事業版本推向國際，與一眾歐洲高級時裝品牌合作不在講，就連原本只會出現在日本國內的THE CONVENI潮流概念店，早前亦打破傳統，首度登陸海外，於香港舉行了期間期定店，當中更不缺許多在日本本店已長期缺貨的人氣單品，所以未來要在香港以官方模式買到藤原教父推出的產品，在可見將來只會是愈來愈容易的事。

位於東京銀座的潮流便利店THE CONVENI。（ginzasonypark）

位於香港的THE CONVENI × HBX期間限定潮流便利店。（HBX）