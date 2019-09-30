【WGSN】時裝界的Bloomberg？預測「來季什麼會紅」的權威

全球最線上、最具話題的流行趨勢公司WGSN，是時尚趨勢預測業中的權威，被華爾街日報譽為「時尚界的彭博與秘密武器」，不僅彙整業內資料，也提供報導和評論：報告中可以告訴你上海街頭的流行服飾，或是 2020 年、時尚將會如何被自動車的造型、太陽能建築和人工智慧所影響；也可以告訴你下季最流行的圓點襯衫的圓點寬度是多少。

該機構擁有超過75000名活躍用戶訂閱，包括Adidas、Samsung、Nike、Levis 、Starbucks、Coach、H & M、Armani……還有超過6500位公司客戶（WGSN官網截圖）

只有支付高昂的諮詢費用（港幣1萬至十萬不等），品牌才能獲得下一季趨勢資訊。該機構擁有超過75000名活躍用戶訂閱，包括Adidas、Samsung、Nike、Levis 、Starbucks、Coach、H & M、Armani……還有超過6500位公司客戶，使用者可瀏覽超過70000個設計範本、模式和顏色資料庫，這個資料庫不斷更新，並且反映著接下來的季節預測趨勢。利用調查、資料、演算法和大數據，作為預測的事實基礎，得出下一季顏色、面料、紋理、紡織品、圖形等一系列設計項目的流行趨勢。

流行趨勢預測之所以存在，目的是協助品牌業者和零售商預期他們的設計方向和銷售方向，以降低風險，減少不必要的勞力和成本支出。趨勢預測也能夠讓你比目標消費者保持些微領先，提前瞭解客戶的意向，有能力提供合意的、令他們振奮的時裝，進而贏得客戶的忠誠。

趨勢預測也能夠讓你比目標消費者保持些微領先，提前瞭解客戶的意向（WGSN官網截圖）

尋找趨勢小訣竅：三次成流行

從探索更廣泛的影響力開始發展趨勢，以提高想法的深度和可信度。但預測者首先必須進行一連串的測試，才能確保他們的預測絕對會是一股趨勢。

一次＝異常──一個突出或挑起你興趣的物品很可能只是個案。 二次＝巧合──連續在相當短暫的時間內，出現兩個類似概念，有可能是巧合或某種趨勢的開端。 三次＝一股流行趨勢──如果你看到相同的概念以三個明確的範例，在不同地方或以不同方式展現，那就表示這是一股趨勢的開端。

一個小創意如何演變為未來趨勢

1. 尋找一個品項，顏色搭配，或風格，在你看來有趣、不尋常，或對你來說是全新的。 2. 將你看到這個想法出現的地點記錄下來──來自街頭風格、社群媒體、伸展台、店面、雜誌或紅毯。 3. 這個創意是從哪裡來的──來自傳統影響者或新興影響者？ 4. 這個創意如何演變成完整的流行趨勢？ 5. 哪個族群正在推動這股趨勢（創新者/早期採行者等）？

哪個族群正在推動這股趨勢？（IG@WGSN）

掌握趨勢不藏私，專業資源大分享

練習以實體方法和數位方法觀察收集產業趨勢，跟做研究一樣重要的，是整理你的資料來源和創意，以便於日後找回和引用，整理蒐集來的靈感。以下幾個數位工具不藏私分享！

設計類

設計網站─Dezeen、Designboom、It's Nice That。 貿易展、主題展─米蘭的Salone del Mobile；巴黎的MAISON&OBJET，在亞洲和美洲也有；倫敦的Design Festival；荷蘭愛因荷芬的International Design Expo。 設計雜誌─《Eye》、《Elle Decoration》、《Frame》。 展覽─紐約古柏惠特博物館（Cooper Hewitt）；以色列霍隆設計博物館（Design Museum Holon）；巴塞隆納當代文化中心（CCCB）；倫敦設計博物館（Design Museum）；赫爾辛基設計博物館（Helsinki Design Museum）。

生活風格類

專家演講─TED Talks、Do Lectures、各種創意研討會。 研究機構、公司、網站─LS:N Global、Protein、PSFK、Cassandra Report、Stylus、Faith Popcorn's Brain Reserve。 各大報紙（印刷版或網路版）。 電台─NPR、BBC Radio 4。 新聞和時事雜誌─《時代》（Time）、《經濟學人》（The Economist）、《大西洋》（Atlantic）、《新共和》（New Republic）、《紐約客》（New Yorker）。

數位科技類

學術機構─麻省理工學院媒體實驗室、皇家藝術學院。 以科技為焦點的媒體─Wired、TechCrunch、The Mary Sue、Gizmodo等網站。 科技產業活動─消費電子展、SXSW互動式 多媒體大會、Lift Conference、E3遊戲展、世界行動通訊大會、Digital-Life-Design。

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