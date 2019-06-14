【Comme des Garçons】潮牌背後七個冷知識：擁有最多副線的品牌

川久保玲（かわくぼ れい）是即便沒有在關注潮流也會聽過的名字，對於沒有特別 follow 高端時尚的人來說，想到川久保玲或許就會想起那張紅色愛心臉，但其實她創作過無數件令人驚豔的作品，而且愛心臉也並非等於川久保玲！

和大部分設計師不同，川久保玲並未使用自己的名字來作為品牌名。（Pinterest）

品牌名靈感來自於一首歌

和大部分設計師不同，川久保玲並未使用自己的名字來作為品牌名。會取名為 Comme des Garçons 是來自於 1960 年代時知名法文歌《Tous les garçons et les filles》的其中一句 ''Comme les garçons et les filles de mon âge''。品牌名翻譯過來為「像個男孩」，和川久保玲不願設計太過女性化服裝的意念也相當吻合。

Comme des Garçons翻譯過來為「像個男孩」（Pinterest）

擁有最多副線的品牌

Comme des Garçons 擁有不少副線，其中還會分成由川久保玲或其他弟子主理，每款風格都不太相同，例如專為上班族女性設計的 Noi；運動支線 Homme Plus Sport；平價支線 Play 和 CdG；較少女風格的 GIRL 等。除了主線之外，一般年輕人最常入手的大概就是 Play 和 CdG 兩條支線，不僅適合日常穿搭，價格也較為親民。

愛心臉並不等於川久保玲

大家印象深刻的愛心臉其實是由波蘭藝術家 Filip Pagowski 所創作，並非是川久保玲，所以以後看見 Play 支線不要再忘記 Filip 這位設計師了啊！而據說這個圖案原本是要給 CdG 使用但最後被淘汰，才藉由 Play 支線又重返大家的視線，其中較多人買的聯名款大概就是 Converse！

沒有邀請明星來拍攝廣告

其實與其說是廣告，不如說 Comme des Garçons 的廣告比較像門藝術，品牌不會邀請明星來做月暈效應的宣傳，而是會與各種藝術家或攝影師合作，並針對當時的社會現象或議題等來當作主題，和一般服飾品牌藉由名人穿著華麗服飾來表達形象的照片大相逕庭，而有些 Comme des Garçons 的廣告中甚至不會出現自家的產品，其實甚至連人物都鮮少出現，反而是利用抽象的概念來表達主題。

曾出版過雙季刊雜誌

在 1988 年至 1991 年中間其實 Comme des Garçons 出過雙季刊雜誌，並以「第六感」為靈感取名為《Six》，雖然只有 8 期但本本經典，依照川久保玲的個性，裡面自然不是充斥著各種產品照，而是集結了各式的攝影、藝術、繪畫或詩詞等，而最後一期的封面則是由雕塑家 Louise Nevelson 擔任主角。不用搭編說應該也想的到這本雜誌身價會有多高吧？

Comme des Garçons 奠定 Pop-Up 的基礎

從 2004 年開始，Comme des Garçons 以游擊隊為概念，決定在世界各地開設短期店，前後開了共約 20 間店，其店以遍佈在冰島、香港、新加坡、雅典、洛杉磯、巴塞隆納等，而店名則是在品牌名後加上 Guerrilla Stores + 國際區碼，此舉動引來不少稱讚也奠定下 Pop-Up 的基礎，而且川久保玲不一定會選在大街上開店，往往會是開在讓你覺得出其不意的地方，且也不會做廣告，加上「期間限定」又讓人多了一份好奇感！

Dover Street Market

Dover Street Market 是一家嚴選選品店！首家店開於倫敦，裡面除了販售 Comme des Garçons 系列的產品外，也與許多知名品牌合作，如 Alexander McQueen、UNDERCOVER、Jacquemus、JW Anderson 等，目前僅開設於紐約、倫敦、東京、新加坡、北京和洛杉磯，川久保玲甚至還會親自設計店內裝潢，除了能欣賞到各式品牌外，空間設計也是一大亮點。搞笑的是，當第一家 Dover Street Market 開幕一年多之後，居然還有人以為這是家 Pop-Up，疑惑怎麼還沒關掉呢！

結語：

關於品牌背後的一些小故事還是能了解一下，而且真的不要再把愛心臉和川久保玲畫上等號了啊！

除了面試、開會穿的西裝外套，利用不同材質與風格作混搭，營造初秋的時尚穿搭 !

提升你的第一印象，畢業季面試潮這樣穿就對了！

原文：買了 Comme des Garcons 卻不知道背後故事？關於「川久保玲」與自創品牌的 7 個小秘密！

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