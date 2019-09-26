【巴黎時裝周】男模玩轉Maison Margiela時裝騷　奇異構成型與美

巴黎時裝周正如火如荼地上演，各大品牌致力以獨特的服裝及騷場設計為人留下難忘回憶。 昨日，Maison Margiela就以「Défilé」為題，帶來39套以一戰及二戰為創作靈感的春夏服裝。 然而，除了服裝引人入勝之外，終場男模Leon Dame亦以奇獨步姿，為Maison Margiela SS20時裝騷寫下一個難忘的感嘆號。

男模Leon Dame創出奇獨步姿，為Maison Margiela SS20時裝騷寫下一個難忘的感嘆號。（GettyImages）

近年社會紛爭不止，各個意識形態相互抗衡，各國市民每天活在水深火熱之中。Maison Margiela近年常以時裝回應社會，在多個季度探討當代人的性別認同、腐爛和崩潰的社會結構、人類無止盡的慾望等，從而再向世人說出品牌的世界觀。

是次John Galliano「回到過去」，透過閱讀史書，認識多位革命先驅如美國士兵KT Robbins、物理學家Marie Curie以及護士Edith Cavell的故事，並從他們的故事中獲得創作靈感，設計出39套帶有軍裝、護士服、水手服元素的春夏服裝，藉此提醒世人別忘了父輩為和平所付出的努力，勸勉大家要為和平繼續努力，積極參與社會，以選票改變現況。

+ 3 + 2

(Margiela SS20) is about remembrance, it’s about liberation, it’s about having a voice. These people fought for you so you can vote, so use it. Make yourself heard. It’s important. John Galliano

昨日的時裝騷上，除了有John Galliano筆下具有革命性的設計外，德籍男模Leon Dame亦以獨特的步姿在天橋掀起革命。

年僅20歲的Leon Dame是位學生及色士風樂手，四年前在機緣巧合下成為兼職模特兒。擁有德國血統的他即便頂著一頭浪漫的曲髮，亦抹不走鮮明輪廓所帶來的剛烈與倔強，令人印象深刻。在2016年春夏系列出道後，Leon Dame隨即獲得Alexander McQueen、Burberry、Gucci、Valentino等等個品牌青睞，於2016年秋冬季總共走了24場時裝騷，成為炙手可熱的模特兒新星。

（IG@leondame）

+ 3 + 2

不過，讓他一炮而紅的，並不是他俊俏的面孔，而是他於Maison Margiela AW19時裝騷上的表現。

當天模特兒一個接一個以標準的步姿、昂首闊步地走過天橋，Leon Dame卻以凌厲的眼神配合誇張的步姿走入眾人眼簾，最後更叉著腰回望媒體鏡頭，與臉上的嚴肅表情形成吸睛的反差，使所有人禁不住把注意力全都集中在他身上，就連向來嚴肅的Anna Wintour亦不禁莞然一笑。

Leon Dame於昨日的Maison Margiela SS20時裝騷內擔任終場模特兒，穿起畢挺的黑色皮革外套及高踭皮靴的他，再一次以凌厲的眼神配合誇張的步姿走過Maison Margiela天橋，以身作則告訴大家無論身在何地，仍要相信自己的獨特之處，藉此呼應Maison Margiela的革命精神。

（GettyImages）