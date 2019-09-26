【展覽】Maison Margiela從總部帶來8雙經典Tabi　重溫罵治式創意

於1988年面世的Tabi，猶如與Maison Margiela劃上等號，不單反映了Martin Margiela的解構主義精神，亦讓人憑鞋認brand，絕不簡單。 Maison Margiela最近把八雙珍藏由巴黎總部的Tabi帶來香港展出，讓大家可以親眼一睹這雙傳奇鞋履的超凡創意。

Maison Margiela最近把八雙珍藏由巴黎總部的Tabi帶來香港展出。（Maison Margiela）

Maison Margiela Tabi Boots人稱「馬蹄鞋」，又名「忍者鞋」。當年Martin Margiela受建築工人、農民、園丁啟發，以此作為創作根基，設計出一雙鞋頭位置運用東洋忍者鞋款分趾的元素、鞋踭位置則運用了西方高踭鞋概念的Tabi Boots。

1988年10月，Martin Margiela在巴黎一所殘舊劇院的舞台上鋪滿白布，模特兒隨著音樂一個接一個展現於觀眾眼前，她們每走一步，白布上便留下馬蹄形狀的紅色腳印，使人一見難忘。

1988年Tabi Boots首場登場的畫面。（ssense.com）

自品牌的首場時裝騷後，Tabi Boots便成了MMM的經典著作。 《Maison Martin Margiela：20 Years The Exhibition》

自此之後，Martin Margiela的Tabi Boots便成為時裝界的經典。即便Martin Margiela其後離開品牌，但Maison Margiela在這三十年間依然盡力以第一代Tabi Boots作為設計基礎，並運用不同的面料推陳出新，使Tabi Boots成為貼近時代步履的經典產品。

展場亦會展示多張由Tabi收藏家的相片：

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最近Martin Margiela特意從總部帶上8雙不同時期的Tabi來港展出，部份更是傳奇Tabi款，如歷史久遠的AW89款式、以經典油漆為點綴的AW98及SS04款式、以及僅以鞋底加透明膠紙製成的SS96款式等，不單讓觀眾藉此了解Tabi在這三十年間的進化史，亦讓遠在香港的Tabi迷有機會一睹鞋履真身，實屬難得。

透明膠紙Tabi Boots（Maison Margiela資料圖片）

預先欣賞展品及展覽場地：

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展場擺放了多個螢幕，同時播放多條短片，讓大家了解Tabi Boots的製作過程、第一雙Tabi Boots面世時的境況等。另外，場內亦會展示多張由Tabi收藏家的相片，以及Maison Margiela 2019秋冬Tabi系列，讓大家藉以參照Tabi的演進歷史。若然大家是位喜歡留念的人，現場亦擺有兩部創意媒體裝置，不單可讓大家找出最適合自己的Tabi，完成裝置問題後更可獲得紀念品一份。

Martin Margiela The Tabi Cult展覽將於2019年9月24日至10月7日，於尖沙咀海港城美術館舉辦，為期僅兩個星期，有興趣的朋友萬勿錯過。