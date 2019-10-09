【Vans】次文化代表卻玩DQ　爆粗聯乘Supreme是虛有其表的反叛？

最近Vans因DQ事件惹來滿城爭議，事件尚未平息，Vans跟Supreme「一期一會」重磅聯乘將於明天（10月9日）上架。 不過，即使與Supreme聯乘，Vans有否與街頭叛逆文化背道而馳，大家心中有數。

Supreme X Vans 將於10月10日推出2019秋冬聯乘款。（Supreme）

Vans最近可謂集全城焦點於一身：日前設計比賽被下架事件尚未平息，如今又有重磅聯乘上架。本月10日起，Vans和Supreme 2019秋冬聯乘款將於紐約、洛杉磯、歐洲門店及線上店舖發售，這聯乘以Sk8-Hi Pro為藍本，共有三款配色。不過，是次聯乘最引人注目的，莫過於鞋身繡上「FU*K THE WORLD」，不知Vans在經歷連串自我審查的風波後，是否想借此向世人宣示板仔「叛逆精神」？

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Vans跟Supreme聯乘除總引來一番搶購外，設計亦往往帶出次文化（subculture）離經叛道精神，當中褻瀆宗教的例子更為數不少。2017年春夏，雙方先推出聯名「666」Slip On鞋款；同年秋冬再有Supreme X Vans X Andres Serrano的三方聯乘「Blood and Semen」系列，設計鞋側用上爭議性藝術家Andres Serrano的畫作《Semen & Blood II》，這位美國藝術家最「臭名昭著」的事跡，莫過於用尿液浸泡基督釘十字架像，創作《Piss Christ》。而聯乘系列用上的《Semen & Blood II》，同系列作更為殿堂級Heavy Metal樂隊Metallica用作《Load》專輯封面， 無疑為其創作再添注幾分叛逆意味。

不過，一直天不怕地不怕的Vans，如今唯一怕的，可能是得罪中國市場。事關Vans舉辦「Custom Culture」設計比賽，稱將高票當選的網民設計推出市場，可是中途偷偷將三款設計跟香港社會活動相關的參賽作品下架。當中由Naomiso設計的一款，曾獲十多萬票支持，卻難逃被DQ。事後VANS審查事件被網民發現，品牌在Facebook發聲明指自己一向「多元、公開」，「從來沒有任何政治立場」，更加挑動網民情緒。

Vans多年來一直高舉「OFF THE WALL」旗幟，由滑板的反叛精神開始，推動滑板、滑浪、塗鴉、Hip Hop音樂等年輕人街頭文化不遺餘力，鼓勵大眾表達自我。在香港，Vans亦大力支持街頭藝術文化活動，如HKwalls街頭藝術節，又曾跟香港Hip Hop樂隊LMF推出別注鞋款，而Vans Shop Riot亦在今年首次登陸亞洲，提供平台予滑板選手比賽交流。至於Vans今次DQ事件的處理手法是否令品牌形象一舖清袋，與板仔的反叛精神背道而馳？相信大家心裏有數。

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如不再穿Vans，Converse相信是最佳代替品。今年8月，Converse跟NEIGHBORHOOD合作聯乘Jack Purcell鞋款，繼續是NEIGHBORHOOD一貫暗黑風格，低調的「黑魂」配色，鞋踭卻繡上「抵抗」兩個日本漢字，種種巧合設計似乎更像為香港而來。