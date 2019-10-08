Simone Rocha限量作品集　最佳拍檔Chloë Sevigny由天橋走到紙本

紙本魅力，確實難以電子形式取替。 Simone Rocha似乎也認同，近日更迎來第五本獨家出版新書，為AW19系列進行深度解剖。

Simone Rocha AW15限量版書籍內頁（Simone Rocha）

2015年8月，Simone Rocha於倫敦Mount Street開設首間專門店，並且更特別創作出一本限量版書籍，當中展示出不少大師級作品，包括Perry Ogden、Louise Bourgeois、Ross McDonnell、Jacob Lillis、Eoin McLoughlin等，使書籍變得更具收藏價值之餘，亦能慢慢地從紙本上，欣賞Simone Rocha的設計。

自從那年開始，Simone Rocha直至現時，經已推出了五本品牌刊物，她曾經在訪問中透露過，希望把所有合作變成一本書，並創造出不同的視覺效果。多年來，設計師不斷探索女性特質，而每年所出版的刊物，亦變成了一個好方法，把以往靈感與感受好好記錄下來。

Simone Rocha新書跟Chloë Sevigny再度合作（Simone Rocha A/W19 Book）

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Chloë Sevigny亦為Simone Rocha AW19行騷。（Simone Rocha） 是次所發佈的新書，主要是對AW19系列進行深度研究，並反映設計所體現的親密、隱私、安全以及女性化等元素。Simone Rocha不但找來攝影師Harley Weir合作，更被藝術家Louise Bourgeois引發靈感，再度進一步探索了最初的設計概念，因此Louise的藝術品，亦一一呈現在書中。 除了引入品牌概念外，刊物亦通過Chloë Sevigny、Jeny Howorth、Jade Parfitt、Lily Cole以及Lindsey Wixson等女性合作，講述設計師她對女性特質與親密感的理解，同時書中更會展示出AW19時裝騷上出現過的模特兒。Simone Rocha以紙本概念，再次將AW19精神廷續下去，並為自己留下一本又一本的作品集。

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這本新書於全球限量出版一千本，該書已在倫敦Dover Street Market推出，同時在倫敦、紐約和香港Simone Rocha分店亦有發售。