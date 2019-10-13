Kim Kardashian引發V&A首個和服展覽　McQueen替Bjork設計最破格

名媛Kim Kardashian早前因塑型衣品牌，因挪用和服的英文Kimono（現名為SKIMS）作名稱，並以為「Kimono」一字作登記註冊商標而被指文化挪用，遭日本網民聲討之餘更驚動京都市長發信請她考慮註冊商標的事宜。 近日終SKIMS正式開賣，首天營業額更獲得200萬之多，更再接再厲推出新系列，相信此事沒有影響Kim Kardashian的聲譽。但似乎倫敦V&A博物館對此事仍耿耿於懷，並於昨日宣布舉辦首個歐洲最大型和服專題展覽《Kimono: Kyoto to Catwalk》，教育歐洲人尊重其他國家的傳統服飾。

和服從十六世紀開始已被各階層的日本人民所廣泛穿著。（IG@vamuseum）

和服從十六世紀開始已被各階層的日本人民所廣泛穿著，在洋服的引入後才於1941年成為日本國定的國民禮服，並一直流傳至今。現代人會於傳統節日、畢業、婚禮或慶典時穿著和服，所以面對自己意義重大的傳統服飾要淪為外國人的內衣品牌時，對於民族主義強烈的日本網民當然不會認同Kim Kardashian的品牌名稱。

十七世紀日本和荷蘭的貿易導致了荷蘭人也流行穿著和服，因厚重的和服也十分適合北歐的寒冷氣候。（Gerard Hoet, 1678）

當時連V&A博物館的官方Instagram帳號也發文解釋和服蘊含的歷史價值以正視聽，更在貼文下更加上聲討Kim Kardashian的標籤#KimOhNo，為日本的傳統服飾抱不平。雖然Kim Kardashian最後也認錯並更改品牌名稱，但事件仍顯示出西方國家對和服的了解淺薄，才會犯下此等錯誤。因此亦難怪V&A博物館要舉辨《Kimono: Kyoto to Catwalk》展覽，改變西方人視非西方國家的傳統服飾被視為玩意把戲的想法。

展覽中會一一解釋和服的歷史、和服上的圖案象徵、二十一世紀和服復興、和服對西方時裝的影響力、日式版畫和雕塑等等。展品除了傳統的和服外，亦有不少受和服影響的時裝和流行文化展品，當中包括1997年Alexander McQueen為女歌手Björk設計的《Homogenic》和服領連身裙、John Galliano在Dior時期設計的和式高訂、電影《Star Wars》的武士戲服、Christina Aguilera在演唱會上穿的和服Hoodie等。顯示日本文化如何改變了巴黎時裝的進程。

Dior 2007 Couture。（Vogue）

點擊下圖看更多《Kimono: Kyoto to Catwalk》展品：

+ 3 + 2