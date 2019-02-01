【展覽】英國V&A向Mr. Dior致敬　歷年經典設計，還有他的英國情

Dior先生一生的驚世巨著，以及品牌由1946年創立至今的點點滴滴，以為只能在書中或記錄片上方可全面讀到。倫敦著名Victoria & Albert Museum（V&A）博物館近日則向大家隆重宣布：英國史上最大型的Dior展覽《Christian Dior: Designer of Dreams》正式揭開面紗。

V&A 《Christian Dior： Designer of Dreams》（Adrien Dirand）

記得Christian Dior曾於自傳中分享過，1926年初次踏足英國當天，已對這片土地愛到不能自拔，「每一次來到這裏，就如同當日首次到訪的感覺般，總能給予我快樂與自由之感。」當時Dior先生創立品牌不到十年，已決定到現屬世界文化遺產的英國布倫海姆宮（Blenheim Palace）上演一場時裝秀。因此，選址於V＆A舉行是次大型回顧展不無原因，無論他對英國的情懷，還是博物館對這位偉大設計師的尊崇及了解，也能從整個宏偉且悉心的展館佈置中體現出來。

Christian Dior（India Today） 1947年，即是二次世界大戰結束的第二年，社會仍處於動盪不安的低迷狀態中，當年英國一份小報《Daily Express》中一位時裝記者突然來襲，問及Dior先生有關奢侈設計與面臨世界資源短缺等問題，Dior先生回答道：「我正正提供了女性一直渴望的衣服，她們厭倦了戰爭的限制，而我的裙子就是一種釋放。」Dior先生的設計，早已不只著眼於法國，而是為戰後的女士們設計。那時他來到英國，眼見同樣未能走出自由大門的女性，於是更令他認為為女性改革是刻不容緩的事兒。

V&A 「Christian Dior： Designer of Dreams」（Adrien Dirand）

回到展館場內，內裏布滿Dior先生的經典之作，尤其一系列令人驚世駭俗的Atelier Toiles（是根據紙樣而裁的麻布樣板，是完整衣服面世之前的一個重要工序），全安放於落地玻璃內，場面既莊嚴也震撼。除了記錄Dior先生畢生的傑作，還有品牌的繼後人Yves Saint Laurent、Marc Bohan、 GianfrancoFerré、John Galliano、Raf Simons，以及現任Maria Grazia Chiuri的作品。

環顧四周，展館還添上Dior先生始於童年時已迷上的玫瑰作為裝飾佈置，據說他家更曾建立過一個玫瑰園，籍以引帶領大家窺探設計師夢想中的花園。品牌所走過的七十三年間，所歷經的辛酸、收成、變革、起伏，都一一被這個空間全面呈現出來。

《Christian Dior: Designer of Dreams》

日期：2019年2月2日至7月14日

地點：V&A博物館（Cromwell Rd, Knightsbridge, London SW7 2RL）

網站：www.vam.ac.uk