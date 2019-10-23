【時裝入門】Cashmere為何珍貴？取毛部位講究　羊絨越薄做工越難

現在為大家介紹Cashmere（羊絨）是什麼，了解一下羊絨為何珍貴，然而還有一點大家可能會疑惑：當你走進愛馬仕、Burberry等店，想要購買圍巾或是毛衣時，只要是羊絨製的衣物，都是越薄越貴，我想這讓大家百思不得其解。羊絨這麼稀少，那不是應該厚的比較貴嗎？為何羊絨面料卻是越薄越貴？

當你走進愛馬仕、Burberry等店，想要購買圍巾或是毛衣時，只要是羊絨製的衣物，都是越薄越貴（David Lezcano／Unsplash）

為什麼羊絨越薄越貴？

認為厚的比較貴、薄的比較便宜，這確實是選購羊絨產品時容易陷入的錯誤認真，然而事實上卻恰恰相反，要達到透氣、保暖、柔滑卻更加輕薄的效果，並不是少用點羊絨就行了。

品質要求

因為薄羊絨多為精紡羊絨，這類織物都是羊絨衫中的臻品，精紡羊絨不僅對原料要求極高，同時工藝也較特殊。支數越高的紗線品質越好，精紡羊絨的紗線支數遠高於粗紡羊絨，並且對成衣織造的工藝要求極高。精紡羊絨對原絨的品質有更高的要求，只有最頂級的羊絨纖維才能生產出薄如蟬翼的羊絨製品。織造高支數羊絨紗線，多採用生於頭年二月至次年四月的周歲高寒地區的山羊肩部和體側的羊絨，平均細度在15.5um以下，長度達55mm以上，極其珍貴。

織造高支數羊絨紗線，多採用生於頭年二月至次年四月的周歲高寒地區的山羊肩部和體側的羊絨，平均細度在15.5um以下，長度達55mm以上，極其珍貴。（Anna Auza／Unsplash）

做工要求

精紡羊絨對針織設備的要求也非常高，需要用到16針或者18針橫機設備，並且在同樣的時間裡精紡羊絨要比粗紡的織造工藝更加難操作，並且在後道水洗處理上也要下足了功夫，一不小心就會造成條幹不勻，形成雞爪痕，所以在整燙工藝中對水洗師傅的技術也有很高的要求。

頂級羊絨的做工可說是非常要求（Sam Carter／Unsplash）

而且羊絨還有一大好處，對肌膚來說任何纖維都比不上羊絨這種天然動物纖維，羊絨最適合貼身穿著，那種柔軟滑膩如同流水般的觸感，不是一般的粗紡羊絨可以辦到的，所以精紡羊絨特別適合做春夏貼身的薄款衣物。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：為什麼喀什米爾羊毛圍巾越薄越貴？ 一解大家對Cashmere疑惑】