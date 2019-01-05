【日本職人】服裝設計師隱居荒野30年　天然染布、材質舒適不過時

30年前，服裝設計師真砂三千代和先生雙雙辭職，搬到了日本海邊的鄉下，開設了自己的工作室。先生還租了一片梯田，種植全家吃的黑米和稻穀，後來，真砂做好了衣服找模特來穿，也是在這片梯田裏展示。 自述：真砂三千代 文：阿閃閃（一条）

真砂三千代（一条提供）

衣服是最貼近女性身體的東西，我始終在思考，究竟甚麼才是真正適合日常的服飾呢？好的服裝並不是依靠特別的設計，而是穿戴在身，令人感到舒適、自由、身體得到解放。 真砂三千代

真砂三千代 Michiyo Masago

從服裝設計學院畢業後，我在東京從事了8年時裝工作，工作雖然有趣但是很忙碌，節奏快到無法思考自己到底要甚麼。

那是上世紀70年代，我用一個假期去了趟印度旅行，在那裏，我受到了非常大的文化衝擊。在我以往的認知中，衣服就應該做得完美貼合人的身材，但在印度，人們只是用布裹在身上，用非常自由的發想，創造出了各種形態的紗麗（Saree，印度傳統服飾），這讓我非常驚訝。無論是工地上的大叔、街邊賣水果的女人，都穿着那飄逸寬鬆的衣服，卻絲毫不影響他們日常工作，這讓我開始反思，究竟甚麼才是最適合生活的衣服。

真砂的設計揉合了印度紗麗設計，按圖看看她的設計風格▼

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印度回來後，就結婚、懷孕了。我的先生當時在一家設計公司上班，有一天回去我告訴他，我辭職了，不想做服裝了，第二天他就跟着也辭職了，說我們可以一起去環遊世界，放鬆放鬆。就這樣大概有長達兩年時間，我們過得很悠閒，各地旅行。回到日本以後，孩子也出生了，當我們在考慮要帶着孩子去哪裏居住的時候，想到有朋友住在葉山（日本神奈川縣）。這裏靠山面海，整個生活環境特別自由，30年前，也沒有高層公寓，就像個森林，非常棒的地方。

搬來葉山後，我先生開始畫畫、嘗試做音樂，至今他已經出了16張唱片，算是一位音樂家了，他還在隔壁山谷裏租了一片梯田，種植黑米和綠麥（一種改良的稻穀），至今已經有19年了。我們家吃的食物基本都是他自己種的。而我也在這裏做了自己的工作室。就這樣，等我們回過神來，已經過上了理想中的生活，一眨眼到現在已經有25年了。

你有認真想過自己理想生活長甚麼模樣嗎？按圖看看真砂的理想生活是否合你心水▼

自己開始做成衣是從1986年搬來葉山後開始的，最開始全部都是自己一個人手作，從打版到釘鈕扣，有時兩個朋友會來幫幫忙。我的衣服從來不做大規模的銷售。因為一個人做，產量也很小。

慢慢地，全國各地的畫廊都開始給我發邀請，希望我去做服裝發布，也有一些客人會在展覽現場下單定制。我做衣服，基本都是先有布，然後根據布料的特性，找到合適它的設計。在日本各地藏着幾位服裝行業的手藝師傅，他們線是自己做的，布是自己織的。對我來說，能用他們的布做衣服，是再幸福不過的事了，我找到他們開始了合作。

每塊布料摸上去都不一樣，布自然垂下，起褶皺的樣子也都不同，它們各自都有自己的個性，這讓我深深着迷。紡線作業是非常花時間的，並且這個行業的人越來越少，可能再過不久甚至紡線工人都不再存在。所以我希望儘自己可能，多做一點作品。像現在做的是秋冬裝。冬天的話，多用羊毛、棉麻這類天然材料。植物纖維是非常有意思的，手紡布中有一種特有的類似空氣感的東西，非常吸引我。

天然物料是真砂最愛的取材，按圖看看好的空氣感設計有沒有吸引到你▼

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染織的話，看到染織家們工作，我也有做些調查。好比說藍染，赤目柱染等等，用的都是近似漢方的藥材。藍染在古代就是為了治癒傷口，會包紮在受傷的地方，在農田裏工作為了防蛇、防止蚊蟲叮咬，都會穿藍染的內衣。

每年我還會用家裏在稻田收穫的黑米來染布。每一種染織都是有理由的，因為衣服是最貼近人體肌膚的，所以我始終都在關注，如何通過服裝使人們變得健康，更加元氣滿滿。染織就是其中特別重要的一環。

和染布家合作的時候，我內心總會被刺激出一些不同的東西。我一直都有給一些藝術家做各種造型，提供服飾。因為用的都是非常精緻和特別的手工布，所以基本不會做太多的裁剪，都是在試樣的過程中，找到最能突然布料個性的狀態，然後就這樣穿着上舞台了。

最近我和布藝作家秦泉寺由子合作了一款衣服，是一匹非常薄的中國真絲布，是用竹子染出的白色，有些通透，裏面還有一條襯裙。像是獻給女神的，輕輕柔柔的感覺。當我遇到那些面料的時候，我自己就會切換頻道，不會考慮說這衣服為誰而做、穿去哪裏，而是自己心中的很多疑問會被引出，然後發現，原來還有另一個這樣的自己存在。這樣的自我認知使我非常高興，所以我很喜歡這種創作。

除了設計以外，真砂連布料染製的過程都不放過！按圖看看她對染布的執着▼

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做服裝我最在意的還是舒適。我自己的話，就是喜歡簡單的衣服。其實無論怎麼設計，把那些繁瑣的部分全部拿走，就是一個最普通的T恤的樣子。但只是在腰上繞一個甚麼，或者加些不同元素，個性立刻就會突顯出來。所以說穿衣方式會改變一件衣服，而不是穿上被設計過的衣服，人就會變得閃閃發光。

我不做男裝，只給先生做過他的衣服。作為女性、妻子、 母親，總是會被大家問起，怎麼才能兼顧多種身份。女人最重要的還是自立，即便你是已經結了婚的人。而精神上的自立與經濟獨立是完全不同的。相比整天黏著自己的另一半，在婚姻家庭中，女人也應該保有自己的世界觀。

「我不做男裝，只給先生做過他的衣服。」按圖看看真砂只為先生做的男裝衣服吧▼

在這個混亂的時代中，如何才能不被捲入混沌，並找到自己的生存方式，是一門很大的學問。這近乎修行。 真砂三千代

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