【Pokemon X Baby-G】25週年與比卡超合作？限定錶款11月開售

風靡全球的《精靈寶可夢》（Pokemon）不僅擁有火紅的漫畫與動畫，旗下推出的手機遊戲Pokemon GO更是在年前帶起瘋狂的捉精靈熱潮。如此Hit爆的程度，也讓各品牌爭住同Pokemon打造聯乘系列。其中，同為日本品牌的BABY-G，近日就攜手Pokemon帶來全新比卡超限定錶款，並且就連收納鐵盒都超特別，一起來看看！

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自1994年誕生以來，專為女性打造錶款的BABY-G於今年正式成立25周年，因此便決定與同為90年代出現的《精靈寶可夢》合作，並且以最受歡迎的角色「比卡超」來製作25周年紀念錶款。

此次BABY-G採用BGD-560-1型號為藍本，並加入多種比卡超的元素，像是錶帶上的閃電與神奇寶貝球、錶面與錶背的復古比卡超圖案，另外，錶帶上的數字「0：25」，並不是25周年的意思，而是代表寶可夢圖鑑裡編號025的比卡超。

《精靈寶可夢》X BABY-G 25周年紀念錶款，預計將於今年11月在日本指定BABY-G專賣店開賣，售價為日圓13,000元，有興趣的朋友，近期可以多多關注BABY-G官網或是IG帳號喔！

此外，近期日本Bandai官網的GASHAPON商店中，出現了一款小精靈圖鑑造型的iPhone X手機殼，整體以塑料製作，並以紅色為主調重現經典開合式圖鑑。目前寶可夢圖鑑造型手機殼已經可於GASHAPON商店預購，並預計在2020年3月進行發貨，售價為日圓3,980元。

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