Casio 經典男女裝手錶85折！最平$663入手 復古撞色襯衫一流

作為 8，90 後嘅你，必定對 Casio 嘅 G shock 毫不陌生，呢款手錶甚至可能係你云云嘅童年回憶之一。最近網店 J Select 正好做緊 Casio 8 折優惠，小編今次就為大家介紹幾款復刻經典設計，同時又百搭易襯嘅 G shock 手錶，入手價最平都唔使 ＄700，大家又有冇興趣買番隻嚟懷舊一下？
CASIO G-SHOCK 90 年代復古運動風手錶(J Select截圖)
CASIO G-SHOCK 90 年代復古運動風手錶 HK$986（原價HK$1160）
呢隻 G-SHOCK 以黑色為主色調，再將有霓虹感嘅藍色同紫色加入手錶設計之中，而錶圈、錶盤同指針呢啲細節位都同樣同用咗強烈嘅對比撞色，除咗充滿濃濃嘅 90 年代復古運動風，主黑色配藍紫嘅設計更係型格又易襯！
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CASIO BABY-G 復刻經典設計手錶(J Select截圖)
CASIO BABY-G 復刻經典設計手錶 HK$663（原價HK$780）
如果鍾意 CASIO 正正方方嘅錶盤，仲有呢款女生專屬嘅 BABY-G，以 BGD-500 系列為設計基礎，復刻經典嘅設計相信都勾起咗好多女仔嘅中學回憶。手錶以單色調為主，唔單止清新簡潔，亦都充滿夏日嘅感覺，加埋 200 米嘅防水功能，無論平時襯衫定去沙灘玩都一樣咁夾！
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CASIO G-SHOCK 復古設計手錶(J Select截圖)
CASIO G-SHOCK 復古設計手錶 HK$765（原價HK$900）
CASIO 上年35週年就推出咗半透明配金色嘅「GLACIER GOLD」系列，設計風靡一眾潮人，非常搶手，上次買唔到唔緊要，今年CASIO 再次推出半透明錶款，其中呢一款就以半透明嘅外殼配搭銀灰色錶面，乍看好似灰色錶，但仔細睇就會發現係透明，低調得嚟又有型格嘅細節位，仲好有 80 年代復古感！
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CASIO G-SHOCK人氣牛仔紋系列手錶(J Select截圖)
CASIO G-SHOCK 人氣牛仔紋系列手錶 HK$1071（原價HK$1260）
牛仔紋係永遠不敗嘅經典元素，唔止着得上身，戴上手腕一樣咁型。呢款 CASIO G-SHOCK 手錶以藍色牛仔布紋做主題，紋理印刷得非常細緻，深藍牛仔色感潮流感十足，而水洗牛仔藍就夠哂清爽易襯，同系列有 G-SHOCK 同 BABY-G 兩個版本，情侶們仲唔快啲一人一隻買嚟做情侶手錶！
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CASIO G-SHOCK 經典三眼系列手錶(J Select截圖)
CASIO G-SHOCK 經典三眼系列手錶 HK$765（原價HK$900）
CASIO 嘅三眼仔手錶同樣係經典款式，呢款就以紅藍做主色調，大玩撞色，感覺夠哂young，適合用嚟襯淺色嘅衣著，加上中性嘅風格，男女都一樣戴得好睇！
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J Select官網仲有更多減緊價嘅 CASIO 手錶，好多都已經賣完喇，大家要買就趁手，即刻撳入去睇下仲有邊款啱你啦！
(產品資料以最新官方發佈為準)