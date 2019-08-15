Casio 經典男女裝手錶85折！最平$663入手 復古撞色襯衫一流

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作為 8，90 後嘅你，必定對 Casio 嘅 G shock 毫不陌生，呢款手錶甚至可能係你云云嘅童年回憶之一。最近網店 J Select 正好做緊 Casio 8 折優惠，小編今次就為大家介紹幾款復刻經典設計，同時又百搭易襯嘅 G shock 手錶，入手價最平都唔使 ＄700，大家又有冇興趣買番隻嚟懷舊一下？

CASIO BABY-G 復刻經典設計手錶(J Select截圖) CASIO BABY-G 復刻經典設計手錶 HK$663（原價HK$780） 如果鍾意 CASIO 正正方方嘅錶盤，仲有呢款女生專屬嘅 BABY-G，以 BGD-500 系列為設計基礎，復刻經典嘅設計相信都勾起咗好多女仔嘅中學回憶。手錶以單色調為主，唔單止清新簡潔，亦都充滿夏日嘅感覺，加埋 200 米嘅防水功能，無論平時襯衫定去沙灘玩都一樣咁夾！ 👉按此購買👈

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(產品資料以最新官方發佈為準)