【機能性設計】Vollebak閃蝶作靈感　20億個藍色玻璃球體瞬間變色

實驗型戶外品牌Vollebak自成立起便積極利用創新的意念及技術，於每個月份推出一款嶄新的智慧型衣服，為用家帶來不一樣的體驗。 最近，他們再一次向大自然取材，「Blue Morpho Jacket」的設計靈感是來自昆蟲。

Blue Morpho Jacket（vollebak.com）

Blue Morpho，顧名思義，即是以擁有閃藍色羽翼而聞名的閃蝶。根據芝加哥大學教授Nipam Patel的研究，蝴蝶羽翼上遍佈鱗片，每片鱗片均為一個獨立的細胞，大小約50微米至250微米不等。當鱗片堆疊交織便會形成蝴蝶羽翼上的色彩，學術界稱之為「structural colouration」。而當藍色的閃蝶在拍動翅膀時，羽翼便會折射出耀目的金色、深藍、湛藍、淺藍等幻變色彩，目的是驅走熱帶雨林內具有威脅性的雄蝶，羽翼上美麗的顏色亦教世人為之著迷。

Nick Tidball及Steve Tidball參考閃蝶羽翼上的structural colouration，把20億個高反射效果的微觀藍色玻璃球體嵌入衣服表面。因玻璃球體積太過細小，所以人類單憑肉眼不能看見。藍色玻璃球體就如閃蝶上的鱗片一樣，能在不同的光線下折射出不同的顏色。

另外，衣服更可在黑暗的環境中閃閃發光，光芒遠至一公里之外的飛行員亦可看見。除此以外，這款Blue Morpho Jacket完全防水防風，高領設計更可以保護臉部，維持品牌一如既往的高性能品質。

Nick Tidball及Steve Tidball參考閃蝶羽翼上的structural colouration，把20億個高反射效果的微觀藍色玻璃球體嵌入衣服表面。（vollebak.com）

+ 5 + 4 + 3

過去，Nick Tidball及Steve Tidball曾設計出為他們贏得多個獎項的太陽能充電外套「Graphene Jacket」；以魷魚為靈感，能在大自然環境內瞬間變色、防水防風的「Black Squid Jacket」；以及能被100%生物分解的T恤，一次又一次為大家帶來意料之外的震撼。相信大家在不久後的未來便可再次看見他們的嶄新設計，讓人非常期待。