【Aesop】品牌33周年結集成書　以紙本細說品牌品味及生活態度

觸感、氣味、溫度、氛圍，重塑我們對環境的印象及感覺。 在物質逐漸豐裕的年代，社會開始探討生活，反思何謂人生、如何才可活出更好的生活，以及如何才可建立起一種獨特的品味及生活態度。 澳洲品牌Aesop自創立起便致力以一絲不苟的產品及服務為用家帶來更好的生活。不知不覺間品牌走過33個年頭。適逢這個特別的日子，Aesop推出首本精裝書，亞麻封面下蘊藏336頁難忘的品牌故事。

適逢成立33周年，Aesop推出首本精裝書，亞麻封面下蘊藏336頁難忘的品牌故事。（圖片：官方網頁）

創辦人Dennis Paphitis生於地球上擁有最多瀕臨絕種物種的澳洲，從小受薰陶要為保護環境出一分力。在創辦Aesop前，Dennis Paphitis是位髮型師，不單需要每天接觸大量髮型產品，亦需要經常與美髮產品供應商接觸。他發現沒有一個品牌的產品可讓他稱心滿意，遂於1987年創立護膚品牌Aesop，取名於簡潔慧黠的伊索寓言，務求以簡約、環保、天然的產品為用家帶來最溫柔的護膚體驗。

秉承品牌創立的理念，Aesop堅持採用未受污染的新鮮植物以及安全的抗氧化物作為產品原材料，讓用家可從安全、舒適、溫柔的觸感中得到心靈的滿足。Aesop簽名式的褐色玻璃瓶同樣細膩，可有效隔絕紫外線及減少水分流失，從而防止產品變質。另外，Aesop每間分店亦會因應地域、週邊環境、當地歷史背景而有所調節，因此用家往往走進店內都會感到無比舒適，猶如被治癒了一樣。

Aesop無論在產品、服務、抑或是門店設計上都流露一絲不苟的品牌精神。（IG@aesopskincare）

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Aesop在這33年間一直堅持以實力及一絲不苟的態度訴說及傳遞品牌的核心價值，並為用家構建起一種低調而務實的生活態度及出色的品味。不知不覺間，Aesop陪伴著用家經已三分一個世紀，品牌亦成為了不少人的最愛。然而創辦人Dennis Paphitis卻沒因此而自滿，反而認為是時候要駐足反思，由此引伸出出版《Aesop Book》的想法。

《Aesop Book》由紐約Rizzoli出版社發行，總共336頁。亞麻封面底下收錄了日籍攝影師山本豊（Yutaka Yamamoto）的攝影作品，再配以創辦人Dennis Paphitis與作家Jennifer Down精煉的文字，除了藉以回顧品牌的原則、，還有品牌與不同建築師、藝術家合作的故事、以及世界各地最受歡迎的專門店照片。

《Aesop Book》由紐約Rizzoli出版社發行。（圖片：官方網頁）

《Aesop Book》收錄了日籍攝影師山本豊（Yutaka Yamamoto）的攝影作品。（圖片：官方網頁）

《Aesop Book》現正接受預訂，將於2019年10月22日發貨及公開發售。Aesop官網更貼心地建議讀者在周末的早上邊喝咖啡或茶邊讀這書，從而獲得片刻寧靜，相信一眾Aesop迷定必非常心動。