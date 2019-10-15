【Joan Cornellà】經典Selfie Gun出Figure　將諷刺玩味立體化

上月AllRightsReserved與Joan Cornellà合作，推出限量15枚的「SELFIE GUN」青銅公仔。可惜因為售價太過昂貴（美金$10,000元），不少人捨不得一擲千金買入心頭好，結果錯過入手時機。 幸好，最近AllRightsReserved再一次與Joan Cornellà合作，推出定價較為親民的「SELFIE GUN」公仔，有興趣的朋友務必搶購。

「SELFIE GUN」公仔（AllRightsReserved）

眼見荒謬事日日上演，西班牙插畫家Joan Cornellà自2012年首度發表作品以來，持續以帶有批判性的視角以及簡單的筆觸，畫出一幅又一幅極富黑色幽默的作品，一針見血地道出時下現實世界種種怪誕文化。不少人都被Joan Cornellà尖銳的作品觸動到最脆弱的神經，有感他透過總在臉上懸掛空洞笑容的角色，訴說荒謬日常，以及最墮落醜惡的人性。

（FB@joancornella）

更多Joan Cornellà作品：

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Joan Cornellà憑藉著個人才華，在世界各地吸引無數追隨者，2017年在港舉辦的展覽更吸引大批市民大排長龍朝聖。然而名氣是把雙面刃，Joan Cornellà發現不少人比起閱覽作品，更愛在作品前自拍打卡，讓他思疑入場觀眾是否真的愛藝術，抑或僅是為了裝文青，並為自拍打卡此一瘋狂行徑感到相當反感。

這些年來，他多次以自拍及打卡此一行為作其創作素材，藉以諷刺現代人自拍大過天的扭曲價值觀。畫中人老是在最不恰當的時刻舉行自拍神器自拍，忽視他人的傷痛，甚至把他人的傷痛視為奇觀及「呃like」時機，令無數人產生共鳴，他其中一幅成名作「SELFIE GUN」便是以自拍為靈感而完成的作品。

（joancornella官網）

更多諷刺自拍及打卡的作品：

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繼上月與香港AllRightsReserved合作的限量版青銅公仔後，Joan Cornellà最近再一次與AllRightsReserved合作，推出名為限量版「SELFIE GUN」搪膠公仔。公仔高10吋，鞋底印有公仔編號，全球僅發售1,000個，並於本月18日11時正在dingdongtakuhaibin公開發售，有興趣的朋友不容錯過。