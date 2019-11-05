【BEAMS Plus × Woolrich】以機能新理念　重新演繹美式工裝文化

提起Collaboration，日本時裝單位的世界觀認真無限大，由當時得令的人氣品牌、到前衞小眾的偏鋒新牌、以至是歷史悠久的百年老牌等，想到抑或是意想不到的，以BEAMS為首時裝單位這些年來都策動了許多許多了吧？

BEAMS Plus × Woolrich系列。（Woolrich）

作為BEAMS旗下的王牌復古線，BEAMS Plus一向以到位的美式情懷俘虜人心，深受古着和復古時裝愛好者喜愛，而今次與Woolrich的合作，更找來Engineered Garments主理人鈴木大器出山，來負責今次聯乘系列的服飾設計，鈴木氏不但對美式服裝文化有着高度認識，對Woolrich這個接近200年的美國老牌更是有着非一般情感，事關他不但曾於Woolrich公司內工作過，其後更為品牌支線Woolrich Woolen Mills，擔任總設計師一職，成功將美國New England地區於50年代流行過的IVY Style，以當代的機能理念重新活化過來，廣獲好評，因此今次就再次找來鈴木大器這位集當代機能與美式古着知識於一身的專家合作，打造全新BEAMS Plus × Woolrich系列。

Black Watch tartan。（Lochcarron of Scotland）

Engineered Garments主理人鈴木大器。

Mackinaw外套。（Woolrich）

而環顧今次合作系列，各行各業的美式懷舊工裝：如伐木工、狩獵人、鐵路工人的裝束成為了設計主題，打造成耐穿耐用的披肩式伐木工外套、狩獵馬褲、鐵路背心和Mackinaw外套再結合Tartan格紋中的黑 × 綠色Black Watch tartan（注：The Black Watch乃是源自蘇格蘭皇家軍團第3營黑色守衛3 SCOTS，它可是一個成立於1881年，而這個軍團的制服，正是Black Watch tartan），法度、細節精準的傳統工裝，結合Woolrich馳名世界羊毛工藝，本就吸引，現在再結合色調深沉的Black Watch tartan格紋，容易配襯之餘又滿載暖笠笠的冬日美感，聖誕佳節時候著起來，自然入型入格。（https://www.woolrich.com/）