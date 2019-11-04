【COS】當時裝遇上建築　Bauhaus美學風格併發何種剛烈與俐落？

時裝與建築看似風牛馬不相及，但二者對於結構及線條的重視及執著，誰可斷言完全沒關連？ 講求知性、簡約、實用的Bauhaus（包浩斯）設計風格除了影響建築世界之外，亦影響了時裝、產品設計、文字造型及編排、平面設計、藝術以至戲劇等各個範疇，改變了一整代人對美的看法。 適逢今年是國立包浩斯學校（Staatliches Bauhaus）成立一百周年紀念，倫敦品牌COS便以Bauhaus為靈感，發表出一系列剪裁俐落的ARCHIVE EDITIONS，為這個仍未冷的秋冬帶來一抹型格與冷酷。

倫敦品牌COS以Bauhaus為靈感，發表出一系列剪裁俐落的ARCHIVE EDITIONS。（COS）

俗稱Bauhaus的The Staatliches Bauhaus設計與府成立於1919年。當時一戰剛剛告終，城市歷經多年戰爭後變成一片頹垣敗瓦，大眾厭倦過去的生活，集體撻伐奢侈浪費、實而不華的風氣，轉向追求簡約、理性、實用。建築師Walter Gropius同樣希望作出改變，遂於1919年在德國威瑪創辦TBauhaus，企圖透過藝術和設計來達到某種統一，重新思考藝術和設計可以扮演何種角色來塑造新社會。

雖然The Staatliches Bauhaus最後於1933年被納粹攻佔而關門大吉，但學院在創辦那十多年間成功發展出一派追求知性、秩序、理性、簡約、工業發展導向的風格，亦成功梳理出一套將建築、雕刻、繪畫三者結合的方法，最顯著的改變讓簡約樸素的建築風格取代了舊日的維多利亞時代建築。直到今天，Bauhaus仍在形塑我們的周遭世界，在多個方面為後世帶來深遠的影響，甚至有人說Bauhaus便是現時極簡主義的鼻祖。

Bauhaus校園（WIKI）

以簡約著稱的COS向來善於運用剪裁，為尋常的設計勾勒出有力的筆觸，從而結合功能與精緻，甚具Bauhaus設計的特色。適逢今年是Bauhaus學院成立的百年紀念，COS特意回顧品牌過去十二年的設計，繼而策劃出「Archive Editions, inspired by Bauhaus」計劃。

（COS）

系列靈感取材自總體藝術（Gesamtkunstwerk）概念，共有六件男裝、六件女裝、以及一件配飾。衣服經改造之後，以不對稱、折疊、垂褶、圓柱形的剪裁亮相，既描繪並凸顯出胴體的線條，品牌亦運用了毛邊技術和隱藏式拉鍊等符合人體工程學的設計，映襯出Bauhaus的設計特色，讓人可在舒適的觸感下穿出時代感。

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