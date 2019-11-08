【Met Gala 2020】時間為主題　 小說《奧蘭多》再掀時裝文學對談

Met Gala 2020主題終於揭盅，為迎接大都會藝術博物館成立150周年的大日子，將以「About Time: Fashion and Duration」為主題，回顧時裝界近百年歷史。 繼今年Met Gala援引Susan Sontag為靈感，明年Met Gala將再次取材自文化、文學，一連串活動將由現代主義先驅Virginia Woolf導航，取材其小說《Orlando》，帶領大眾重新反思時裝界中的紛雜多元。

2020 Met Gala將以「About Time: Fashion and Duration」為題，探索時裝界近150年的歷史發展。（David Bailey/The MET）

明年，大都會藝術博物館將迎來150周年的里程碑，要慶祝這大日子，一年一度的「時裝界奧斯卡」Met Gala當然也不能馬虎。最近，Met Gala 2020年主題終於揭盅，一系列活動將以「About Time: Fashion and Duration」為題，重新想像時裝界近150年歷史間，種種支離破碎、紛雜不一的元素。

點擊重溫Met Gala 2019經典造型：

回顧2019 Met Gala以「Camp: Notes on Fashion」為題，援引Susan Sontag作品《Notes on Camp》，借文學、文化概念探討時裝。Susan=視Camp為一種誇張的美學，風格矯飾戲謔，具戲劇性，所以今年Met Gala中，不論是Ezra Miller「多眼仔」造型，還是Jared Leto手持自己人頭造型，同是刻意為Camp而Camp之餘，又演活了Susan Sontag的觀點。

Camp sees everything in quotation marks. It's not a lamp, but a 'lamp'; not a woman, but a 'woman.' Susan Sontag

繼往開來，Met Gala 2020以「時間」為題，再次取材文學。主辦人Andrew Bolton表示，是次大會靈感源於Virginia Woolf的《奧蘭多》（Orlando）小說，以及1992年由Sally Porter執導的同名改編電影。不論小說還是電影，兩個文本均講述主人公奧蘭多一段長達四百年的時空旅行，而電影中，主演Tilda Swinton一邊逃跑，一邉由18世紀女裝換成19世紀中葉服飾的戲碼，更是這次「About Time」主題的重要靈感來源。

This is the scene from Orlando that inspired the “About Time: Fashion and Duration” theme for the 2020 met gala pic.twitter.com/JTZtSLw7sl — 𝔞𝔟𝔯𝔦𝔢𝔩𝔩𝔢 (@bxxwie) 2019年11月7日

說Virginia Woolf對來年Met Gala影響至深並不為過。Virginia Woolf作為現代主義作家先鋒，以「意識流」寫作，個人紊亂思緒穿插於敍事之間，文字斷裂紛雜，卻又描繪出角色獨特的精神面貌。再說小說《奧蘭多》，創作之初就為戲謔歷史，Virginia Woolf書中玩轉自傳體裁，模糊歷史和小說間的對立，顛覆傳統歷史敍事。而Met Gala以「時間」為題，重溫昔日時裝歷史，但著眼點卻在多年時裝發展的斷裂錯雜，不難看出Virginia Woolf的影響。

認識Virginia Woolf的經典著作《奧蘭多》：

Memory is the seamstress, and a capricious one at that. Memory runs her needle in and out, up and down, hither and thither. Virginia Woolf《Orlando》

明年館方將以春季展覽打響頭炮，場內160件女裝設計，分成兩段時間線展出：第一段從1870延伸至2020年，主打黑色服裝，展示時裝百年發展中線性理智一面；而第二段則以「倒敍」形式展出，以白色造型為主，強調時裝在時間推移間的繁複混雜。兩段時間線旨在帶出時裝中雖瞬間萬變，卻又有不變的魅力。

認識 Michael Cunningham向Virginia Woolf致敬之作《The Hours》：

一如2019Met Gala穿插着Susan Sontag摘錄，來年展覽亦有Virginia Woolf摘錄穿插其中，而展覽場刊則找來《The Hours》作者Michael Cunningham撰寫短篇小說。Michael Cunningham得獎作《The Hours》向Virginia Woolf致敬之餘，三條時間線分述的小說架構同樣呼應着Met Gala「時間」主題。而更有趣的是，兩人作品除了以「時間」為題，同樣探討性別流動，借二人創作承接今年「Camp」的主題，實在最好不過。