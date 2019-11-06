【Hussein Chalayan】前衛鬼才轉校了　將實驗性設計帶給柏林學生

Hussein Chalayan除了專注自家品牌，同時更為維也納應用藝術大學設計學院，擔任時裝系主任，為學生們提供專業意見。 最近，他還移師至柏林任教，繼續傳授創意時尚。

星級導師Hussein Chalayan（HTW）

在過去的五年間，這位星級導師一直為維也納應用藝術大學工作，而今次更接任柏林技術與經濟應用科學大學（HTW Berlin - University of Applied Sciences）導師一職，將於2019/2020年冬季學期，負責教授「Foundation of Design and Process」課程，重點旨在探討設計與文化的可持續性和創新，而第一堂將於11月11日開始。

在Chalayan的教授期間，他還會專注於跨學科的時尚研究與合作項目。他表示HTW Berlin就像是一個技術研究所，以科學為基礎，對技術和可持續性持有高度重視，所以他更希望與不同部門進行交流，包括AI與VR 、以及一切有關增強時尚技術的科目。而該學校設計與文化系主任Katrin Hinz，亦透露Chalayan對跨學科研究相當感興趣，從航空、物理學到文化研究，繼續探索他的實驗性概念。該課程共有Chalayan與8名導師，更約有300名學生參與。

Hussein Chalayan於時裝和藝術領域享譽盛名（HTW）

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由於這位鬼才於時裝和藝術領域享譽盛名，設計不但創新，同時發人深省，一路以來創造眾多開創性作品。當然，Chalayan所關注的是另類時尚，而大眾市場需要迎合商業化，才能賺錢，所以近年設計也不像以往大膽，因為說到底，時裝也只是一盤生意罷了。

今次Chalayan加入柏林技術與經濟應用科學大學，不但為學校注入新力量，也為學生帶來新思維，或者他的重心，亦轉至為下一代傳授創意時尚，皆因做導師不用受到商業束縛。



早前，Chalayan已在校進行過一次演講，他高度專注的教學方式，使學生著迷，更為所有人帶來收穫。猶如Katrin Hinz所說，時裝設計師總是想著未來，今天的想法將成為明天的潮流。