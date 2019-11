【Hussein Chalayan】前衛鬼才轉校了　將實驗性設計帶給柏林學生

Hussein Chalayan除了專注自家品牌,同時更為維也納應用藝術大學設計學院,擔任時裝系主任,為學生們提供專業意見。 最近,他還移師至柏林任教,繼續傳授創意時尚。

星級導師Hussein Chalayan(HTW)

在過去的五年間,這位星級導師一直為維也納應用藝術大學工作,而今次更接任柏林技術與經濟應用科學大學(HTW Berlin - University of Applied Sciences)導師一職,將於2019/2020年冬季學期,負責教授「Foundation of Design and Process」課程,重點旨在探討設計與文化的可持續性和創新,而第一堂將於11月11日開始。

在Chalayan的教授期間,他還會專注於跨學科的時尚研究與合作項目。他表示HTW Berlin就像是一個技術研究所,以科學為基礎,對技術和可持續性持有高度重視,所以他更希望與不同部門進行交流,包括AI與VR 、以及一切有關增強時尚技術的科目。而該學校設計與文化系主任Katrin Hinz,亦透露Chalayan對跨學科研究相當感興趣,從航空、物理學到文化研究,繼續探索他的實驗性概念。該課程共有Chalayan與8名導師,更約有300名學生參與。

Hussein Chalayan於時裝和藝術領域享譽盛名(HTW)

點擊看更多Hussein Chalayan設計:

+ 8 + 7 + 6

由於這位鬼才於時裝和藝術領域享譽盛名,設計不但創新,同時發人深省,一路以來創造眾多開創性作品。當然,Chalayan所關注的是另類時尚,而大眾市場需要迎合商業化,才能賺錢,所以近年設計也不像以往大膽,因為說到底,時裝也只是一盤生意罷了。

今次Chalayan加入柏林技術與經濟應用科學大學,不但為學校注入新力量,也為學生帶來新思維,或者他的重心,亦轉至為下一代傳授創意時尚,皆因做導師不用受到商業束縛。



早前,Chalayan已在校進行過一次演講,他高度專注的教學方式,使學生著迷,更為所有人帶來收穫。猶如Katrin Hinz所說,時裝設計師總是想著未來,今天的想法將成為明天的潮流。