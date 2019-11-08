全新mastermind JAPAN × Timberland　追求機能性又增添螢光效果

雖然部份人覺得mastermind JAPAN最當紅的時代乃是十年前的事，但其實人家在潮流世界依然呼風喚雨，特別是與其他品牌搞Crossover的時候。

上年首度推出的mastermind JAPAN × Timberland系列終於迎來第二擊。（hypebeast）

而近年mastermind JAPAN最轟動的Collaboration，就必定首推與Timberland的聯乘合作莫屬，上年首度推出的時候已迎來全城瘋搶，到今個深秋更再接再來，突然宣告於明日11月9日星期六，開售FW19季度的全新mastermind JAPAN × Timberland系列，暗黑骷髏頭遇上粗獷機能風，又怎不叫街頭時裝愛好者著迷？

WATERPROOF FIELD BOOT F/L MID • Anti-Fatigue Insole • PrimaLoft® Insulation • TimberDry™ Waterproof Membrane • D-Ring Lacing System $1,690。（Timberland）

今次合作系列的單品雖然不多，就只有7款單品，卻盡皆建基在Timberland歷來最經典的產品之上，焦點鞋款方面以盛極一時的Field Boot靴款為藍本，卻告別了Timberland泥黃的基礎印象，而改為以深啡及亮黑色為主調暗黑色調示人，突出mastermind JAPAN的神秘意味，卻依舊保持了Timberland Field Boot鞋款獨有的優質防水皮革和織物鞋面構成，特設的防水膜能夠在極端惡劣天氣之中仍然為保持腳部保持乾爽，亦防滑耐用。

WEAHERBREAKER • Fit: Original • Zip Chest Pocket • Color Contrast Details • Reflective Back Graphic • Suggested Retail Price: $2,499。

承襲Timberland Archive系列的戶外復古風格，WEATHERBREAKER外套與防水運動褲款，不但採用了對比度極高之黑白配色 ，標誌性的mastermind JAPAN骷髏Logo不但具備了反光和夜光細節。

至於服飾方面，包括WEATHERBREAKER防水外套、SHERPA搖粒絨外套、衛衣、休閒褲及Tee等6款單品各擅勝場，但最矚目者則注定是價值$2,499大元的WEATHERBREAKER防水外套，承襲Timberland Archive系列的戶外復古風格，WEATHERBREAKER外套與防水運動褲款，不但採用了對比度極高之黑白配色，標誌性的mastermind JAPAN骷髏Logo不但具備了反光和夜光細節，更搭載DRYVENT™防水科技於其中，極具虛榮感之餘，其保暖度之高，想來亦絕不比禦寒性極高的經典SHERPA搖粒絨外套為之遜色，絕對是今個秋冬季潮流世界之中的最強聯乘系列。

Timberland 銅鑼灣時代廣場725號舖